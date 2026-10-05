Namesto soli bodo »skladiščili« kulturo in umetnost

Libertas je približno 200 let staro in 100 metrov dolgo nekdanje skladišče soli v Kopru, ki so ga temeljito obnovili in v njem uredili kulturni dom, ki bo na novo »zasolil« kulturni utrip mesta. To bo stičišče poklicne in ljubiteljske ustvarjalnosti, različnih generacij, kultur in umetniških izrazov. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec Loredan: »Novi prostori ne bodo navdihnili le obiskovalcev, ampak tudi umetnike, da bodo lahko v njih našli iskrico, navdih in predstavili zgodbe za vse nas.« V Kopru deluje na desetine kulturnih društev, na voljo pa nimajo veliko prostora za svoje nastope. Funkcijo kulturnega dom je doslej največkrat opravljalo Gledališče Koper, ki je postalo sčasoma premajhno. Občinska uprava je nekdanje skladišče leta 2012 najprej ...