Naprej z novim festivalom in prireditvenim prostorom

Po epidemiji covida-19 Cankarjev dom glede na število prireditev in obiskovalcev v primerjavi z mnogimi tujimi institucijami okreva veliko bolje, ugotavlja generalna direktorica Uršula Cetinski. To gre pripisati dejstvu, da zaradi spletnih dogodkov niso izgubili stika z občinstvom. Zanimanje ne pojenja niti v sicer zaspanem januarju – na današnji tiskovni konferenci pa so razgrnili vrhunce prihodnjih mesecev.

O velikih mednarodnih gostovanjih, že uveljavljenih in novih festivalih ter načrtih so poleg Uršule Cetinski spregovorili vodje kulturno-umetniških programov Aleš Drenik, Bogdan Benigar, Andrej Jaklič, Barbara Rogelj in Katja Ogrin, novosti kongresne dejavnosti pa je predstavila direktorica kongresno-komercialnega programa Breda Pečovnik.

Medtem ko bodo aprila slavnostno odprli novo manjšo dvorano – v njej bo prostora za približno 100 ljudi in je zgrajena iz trajnostnih materialov – in v okviru Ravnikarjevega leta več projektov namenili arhitektu, ki je zasnoval tudi Cankarjev dom, med vidnejše novosti sodi ustanovitev prvega mednarodnega baletnega festivala Plesne noči. Pripravljajo ga s SNG Opera in balet Ljubljana.

Na njem se bodo predstavili SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor in gostje iz tujine. Tokrat bo posvečen plesalcu in koreografu, tudi dirigentu (učil ga je Slovenec Uroš Lajovic), Rudolfu Nurejevu. Od njegove smrti letos mineva trideset let. V sodelovanju s fundacijo Nurejev bo na ogled razstava, na kateri si bo med drugim mogoče ogledati nekaj njegovih kostumov in še neobjavljenih fotografij.

Globoko v drugi polovici

Aleš Drenik, vodja programa resne glasbe, opere in baleta v Cankarjevem domu, je ob tem za 2. april napovedal mednarodni baletni gala koncert, na katerem se bodo zvrstile tako interpretacije iz zgodovinske zakladnice kot sodobnejše koreografije. V okviru Zlatega abonmaja bo v začetku junija namesto napovedane premiere glasbenogledališkega dela Med dvema svetlobama v produkciji flamske hiše Muziektheater Transparant nastopil eden od najboljših avstrijskih orkestrov Tönkunstler s svojim šef dirigentom Yutako Sadom. Z istim repertoarjem (Bruckner in Haydn) bodo dan pred tem nastopili v znameniti dunajski koncertni hiši Musikverein. Med ostalimi dogodki je izpostavil še 75-letnico Akademske folklorne skupine France Marolt ter koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, ki bo s tolkalskim ansamblom izvedel Orffovo Carmino burano. Izdal je še podrobnost prihodnje sezone: v Ljubljano prihaja Ensemble Modern, eden od najboljših svetovnih sestavov na področju sodobne glasbe.

V Ljubljano se vrača izjemna pevka fada Mariza. FOTO: promocijsko gradivo

Najpomembnejši dogodek programa jazza in glasb sveta bo še to sezono, natančneje 5. junija, koncert Laurie Anderson, vsestranske umetnice in po besedah Bogdana Benigarja ene od največjih umetnic zadnjih petdesetih let. V Ljubljani bo nastopila že tretjič, a prvič v Gallusovi dvorani – na svoj rojstni dan. Med drugim se bodo v okviru tega programa zvrstili koncerti Elide Almeida z Zelenortskih otokov, portugalske fadistke Marize, gostje Druge godbe, in Jazz festival Ljubljana (5.–8. julija). S projektom Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu ob stoletnici madžarskega skladatelja Györgya Ligetija bo aprila nastopil pianist Sašo Vollmaier. Na dan koncerta bo izšel še album. Isti repertoar bo nato izvedel še v Budimpešti na Ligetijevem festivalu; v kratkem pa bo prvi slovenski pianist v zgodovini, ki bo podpisal pogodbo z Yamaho.

Program uprizoritvenih umetnosti je že globoko zakorakal v drugo polovico, je dejal njegov vodja Andrej Jaklič. Z uprizoritvijo Krleževe V agoniji v režiji Ivice Buljana bo sredi februarja gostovalo Hrvaško narodno gledališče, abonma Veličastni bosta sklenila Wim Vandekeybus z Ultima Vez & KVS (roke se ne dotikajo tvojega dragocenega mene) ter koreograf mlade oziroma srednje generacije Jan Martens s skupino Grip v sodelovanju z Dance On Ensemble (vsak poskus se bo končal z zdrobljenimi telesi in zlomljenimi kostmi). V okviru 11. bienala slovenske sodobne umetnosti Gibanica konec februarja se obeta premiera novega projekta plesalca in koreografa Jana Rozmana, ki raziskuje odnos med prisotnostjo v telesu in zunanjo podobo v svetu, v katerem se zdi, da nič več ni oprijemljivo.

Na 25. Festivalu dokumentarnega filma, ki bo sledil 17. Festivalu gorniškega filma, bodo v ospredju okoljske teme. Na sporedu bodo tudi nominiranca za oskarja Hiša in trsk in Vse, kar diha ter film o svetovnih popotovanjih Matevža Lenarčiča (režiral Amir Muratović). Poklonili se bodo Marku Sajku in Hubertu Sauperju.

Barbara Rogelj je med drugim izpostavila etno muzikal Janeza Dovča Kresna noč v režiji Yulie Roschina. Premiero bo doživel maja. V razstavnem programu še vedno navdušuje V vrtincu sprememb, napovedali so tudi prvo intermedijsko razstavo. Za humano tehnologijo nastaja v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje. Prikazala bo najboljše projekte mreže raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije Ruk, ki so del gospodarstva, turizma in izobraževanja.