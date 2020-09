Navdih, samozavest ter nikoli dosegljivo merilo

»26. septembra 1920 je Novo mesto vstopilo v središče slovenske kulture. Tisti slavni dan pred stoletjem, ko so se v njem odvile prireditve, posvečene umetnosti, in je z zastavami okrašeno mesto od vznemirjenosti žuborelo in vrelo, je vse do danes živo zaznamoval novomeško in slovensko kulturo.« Tako je novomeško pomlad, kulturno-umetniško manifestacijo, katere glavni pobudniki so bili znani mladi slovenski umetniki, označil Milček Komelj, umetnostni zgodovinar in eden najboljših poznavalcev profila novomeške zgodovinske in aktualne kulture.Po Komeljevih besedah so tistega dne odprli prvo pokrajinsko umetniško razstavo, ...