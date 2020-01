FOTO:»Ne, minister, tega pa ne, pustite to kar lepo pri miru ...«

»Sam bi si želel hitrih rezultatov, tako sem bil navajen delati tudi v preteklosti, vendar sem se na ministrski funkciji prvič srečal s frustracijo, da vsak premik in sprememba zahtevata neskončne pogovore in usklajevanja.«Tako minister za kulturo Zoran Poznič, ki pravi, da je ob svojem prihodu na ministrstvo naletel na pogorišče, vsaj desetletje je bila kultura z izgovorom krize povsem zapostavljena. Tudi danes na odločevalskih mestih ne manjka birokratov, ki menijo, da je kultura zgolj breme. Vlada je na polovici mandata, v nobenem resorju ni videti posebnega zagona za reforme, ki jih vsi pričakujejo in tudi zahtevajo. ...