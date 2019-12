FOTO:Nekaj misli in modrosti

O čem so nam letos v intervjujih pripovedovali umetnice­ in umetniki ter tisti, ki imajo radi kulturo? O svojem delu, inspiraciji, svetu, v katerem živimo, idejah, pomislekih, o tem, kako zelo so zaljubljeni v svoje­ delo. Kako vidijo svet, v katerem živimo? Umet­nost lahko še vedno zelo dobro napove prihod­nost in nas kot odličen časovni stroj vrača v pretek­lost ter spodbuja, da se z vsemi čutili in pamet­jo zavedamo ­sedanjosti.Ljubljana ima že več nazivov, od prestolnice knjige do zelene prestolnice, lahko bi jo razglasili tudi za prvo umetniško mesto na svetu. To bi bila simbolna in promocijska gesta. Konec koncev se ...