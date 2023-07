Nekoč prostori za koline, danes svetilniki kulture

V nadaljevanju preberite:

Ko je Dom kulture Kamnik ob sedemdesetletnici marca organiziral razpravo o pomenu kulturnih domov, je bil krovni sklep jasen. Infrastruktura, ki jo nudijo kulturni domovi, je lahko temelj policentralizacije kulture in umetnosti. Da bi slednje udejanjili, pa jih je ključno opolnomočiti. V mesecih zatem so tako na lokalni kot na nacionalni ravni sledili številne pobude in predlogi. Kakšno je stanje danes in kakšno vlogo pravzaprav igrajo kulturni domovi po Sloveniji?