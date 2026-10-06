Neukročeni predmeti osvojili Dunaj

Aprila je na milanskem tednu oblikovanja pritegnila veliko pozornosti slovenska razstava Neukročeni predmeti (House of Creatures). A s tem se njena pot ni končala. Trenutno je na ogled na Dunaju, na tamkajšnjem tednu oblikovanja, ki se bo sklenil jutri.

Projekt Centra za kreativnost (CzK) ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki je nastal v sodelovanju s Skico Dunaj, je v novem okolju dobil novo prostorsko interpretacijo. Razstava, katere odprtja sta se udeležila tudi Marko Štucin, veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju, in Aljaž Arih, vodja slovenskega kulturno-informacijskega centra Skica Dunaj, je tokrat umeščena v središče 20. tedna oblikovanja, v nekdanjo poslovno stavbo v Hietzinger Kai 101. Gre za izrazito pisarniško okolje, kar je vplivalo na postavitev projekta. Ta ni neposredna preslikava milanskega.

»Osnovno izhodišče razstave ostaja enako kot v Milanu: razstavljeni predmeti niso obravnavani zgolj kot funkcionalni objekti, temveč tudi kot samostojna 'bitja' z lastno prisotnostjo, značajem in načinom bivanja. Projekt preverja, kaj se zgodi, ko oblikovalski predmet za trenutek prenehamo razumeti predvsem skozi vprašanje njegove uporabnosti in ga namesto tega začnemo brati skozi njegovo vedenje, materialnost, merilo, obliko in odnose, ki jih vzpostavlja z drugimi predmeti ter z obiskovalcem,« so pojasnili v CzK.

Pod razstavo se je podpisala kuratorska ekipa, ki jo sestavljajo Ryan Barriball, Urša Gantar, Valentin Tribušon, Gašper Uršič, Sera Eravci in Vid Žnidaršič. Slednja sta na odprtju razstave obiskovalcem podrobneje predstavila vsebino in proces prenosa projekta iz Milana na Dunaj, kjer ga je pričakalo novo arhitekturno okolje.

Utrinek z odprtja razstave na Dunaju FOTO: Luka Karlin

»Kuratorski pogled sta dopolnili ustvarjalki, povezani z razstavo. Maruša Sagadin, slovenska umet­nica, ki živi in deluje na Dunaju, je predstavila svojo prakso ter delo Die Flügelmutter (Schwarz), vključeno na razstavo House of Creatures.­ Nuša Jelenc je predstavila izdelke kolektiva Toasted Furniture ter približala obiskovalcem njihovo nastajanje, materialne značilnosti in širši kontekst oblikovalske prakse.« Poleg omenjenih so bila razstavljena še dela Dana Adlešiča, Lare Bohinc, Juicy Marbles, Nejca Praha, Lucije Rosc, Soft Baroque, Janeza Suhadolca in Sari Valenci. Na Dunaju se s potopitvenim svetom pravljic za otroke predstavlja tudi Inštitut za transmedijsko oblikovanje z razstavo Tech Tales.

Neukročeni predmeti

Sokurator projekta Valentin Tribušon je pojasnil, da so jih pri postavitvi zanimali predvsem končni izdelki, kako predmeti živijo z nami in kako živijo svoje življenje, ko se naselijo v naše domove. »Cilj postopka izbire teh bitij je bil razširiti razumevanje pojmov sodobno, slovensko in oblikovanje. Razstava združuje širok spekter praks: pohištvo in oblikovalski izdelki so postavljeni ob umet­niška dela, hkrati vključujejo grafično oblikovanje, modno oblikovanje in oblikovanje blagovnih znamk ter hrane. Namesto da naš izbor krepi ločene disciplinske kategorije, namerno ruši njihove okvire in oblikovanje obravnava kot področje odnosov, vedenja in načinov obstoja.« Slovensko delegacijo je na odprtju pozdravil Gabriel Roland, direktor dunajskega tedna oblikovanja, skupaj z Anjo Zorko, vodjo CzK, ter Aljažem Arihom, vodjo Skice Dunaj.