Neuspešno vodenje ali politično kadrovanje?

»Odstopil sem zaradi različnih vizij razvoja in izpeljave projekta Evropske prestolnica kulture (EPK) in ker sem z ekipo naredil vse, kar smo obljubili, da bomo naredili, torej podpisali vse pogodbe z izvajalci in poskrbeli za to, da so vsi procesi in postopki urejeni,« je za Primorske novice ob odstopu dejal Gorazd Božič, ki bo funkcijo direktorja zavoda zasedal še do petka.

Svet zavoda se z odstopom seznanil, mestno občino pa pozval, naj čim prej izvede postopek za imenovanje novega direktorja. Formalno ga bo razrešil mestni svet, ki mora do petka imenovati vršilca dolžnosti. V prihodnjih dneh je tako pričakovati izredno sejo na to temo. »Gorazd Božič je podal odstopno izjavo, svet zavoda pa je dal pozitivno mnenje, da se direktorja razreši. Ustanovitelja pozivamo, da v najkrajšem možnem času začne postopek za razpis za imenovanje novega direktorja,« je za Primorske novice potrdil predsednik sveta zavoda Marjan Zahar.

Božič se je zahvalil celotni ekipi GO! 2025, da so »z dobrim in predanim delom počrpali skoraj 100 odstotkov vseh državnih sredstev, kot je bilo načrtovano in z delom ovrgli krivične očitke vladajočih mestnih svetnikov«. Po Božičevih besedah bo njegov naslednik v svoje vajeti prejel delujoč, operativen javni zavod.

Ob tem spomnimo, da so zaradi »neuspešnega črpanja predvidenih sredstev za izvedbo programa« novogoriški svetniki pred meseci direktorju javnega zavoda GO! 2025 Božiču izrekli nezaupnico, pri čemer je župan Samo Turel napovedal njegovo razrešitev, češ da naj bi zamenjavo že imeli, Božič pa je tedaj poudaril, da ne namerava odstopiti, saj naj bi bilo dogajanje politične narave.

»Negativna ocena svetniške večine vodilne stranke v koaliciji nima opore v dejstvih. Odločitev jasno kaže na določeno mero nezaupanja tudi v moje sodelavce na zavodu, kakor zaposlene na občini, ki se s tem projektom ukvarjajo že več kot leto dni. Sprašujem se, ali se morda s kazanjem s prstom na naš zavod ne želi prikriti nekaterih drugih zadev, ki resneje ogrožajo izvedbo projekta. Zaradi vsem znanega dejstva, da sem bil tesen sodelavec bivšega župana, sem namreč enostavna tarča, mogoče za poravnanje nekih starih, meni neznanih političnih zamer,« je Božič septembra dejal za Primorske novice.