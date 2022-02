Nevarne razmere tudi za kulturni sektor

V nadaljevanju preberite:

»Obstaja vrsta nevarnosti, od prekinitve komunikacij in izklopa električne energije, kar bi ogrozilo naš varnostni sistem, do vojaške invazije in oboroženih spopadov, zato pripravljamo ukrepe za različne scenarije,« je ob agresiji Rusije na Ukrajino dejala Olesia Ostrovska-­Liuta, direktorica kijevskega kulturnega centra Mistecki Arsenal, ki sodi med osrednje centre za sodobno umetnost v ukrajinski prestolnici. Podobne priprave potekajo tudi v drugih ukrajinskih kulturnih institucijah, saj so razmere nepredvidljive, hkrati pa ne nameravajo zapirati vrat in nadaljujejo izvajanje svojih programov. Kot so poudarili, se želijo tako izogniti vtisu izrednih razmer, kultura pa mora tudi v tem napetem času odigrati svojo vlogo. Seveda se političnemu pozicioniranju ne nameravajo odreči, na pročeljih številnih galerij in muzejev so zavihrale ukrajinske zastave.