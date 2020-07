Ni prave revolucije brez himne

Pripadam generaciji, ki ni sedela pred zasloni in svojega časa posvečala virtualnemu svetu. Odraščali smo brez interneta in mobilnikov. Pogosto smo se čakali na domenjenem kraju, a le redko zgrešili. Imeli smo tiste smešne telefone z žico in vrtljivo tipkovnico, ki se ji je reklo krožni izbirnik. Če si koga poklical, si vprašal: »Kako si?« Če danes koga pokličeš, pa vprašaš: »Kje si?« Znanje smo črpali iz knjig in izrezkov iz časopisov, res je, da je bilo veliko nedosegljivega, a smo te luknje krpali z domišljijo, podobno, kot so obrabljene ceste krpali s pljunki asfalta, da je avtomobil poskočil malo gor, ...