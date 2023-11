Nihilizem, najgrozljivejši od vseh gostov

V nadaljevanju preberite:

»Iz brezumja delamo umetnost, edini smisel vidimo v vsakovrstnih in najbolj ​odštekanih nesmislih, ki jih utrjujemo s podeljevanjem nagrad, odlikovanj, častnih nazivov in izjemnih zaslug, hkrati pa se – ne brez razloga – povsod pritožujemo zaradi popolne skorumpiranosti. Nikjer več ne pridemo do samih sebe,« je pred kongresom z naslovom Človeška eksistenca in koeksistenca v obdobju nihilizma, ki ga v sodelovanju z Institutom Nove revije organizira Center za preučevanje nihilizma s sedežem na univerzah v Pisi in Tunji, poudaril filozof Dean Komel..