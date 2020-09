FOTO:Nova vrhunska soočenja z umetnostjo

©Henri Cartier-Bresson / Magnum Marilyn Monroe leta 1960 med snemanjem filma Johna Houstona Neprilagojeni Foto Henri Cartier-Bresson/Magnum

Zadnje štiri večere letošnjega leta bo v Cankarjevem domu vladala Pepelka v izvedbi Baleta SNG Maribor. Foto Tiberiu Marta

Nespremenjena bližina umetnosti

Aprila prihodnje leto bo v Ljubljani gostovala Akram Khan Company s projektom Prelisičenje hudiča. Foto Jean Louis Fernandez

Vrhunska gostovanja

Glavni dirigent Simfoničnega orkestra iz Montreala Kent Nagano Foto Benjamin Ealovega

V Ljubljano prihaja »plesna horda« iz Burkina Fasa Faso Danse Théâtre. Foto promocijsko gradivo

Energijska bomba iz Burkina Fasa

Spartak, Fellini, Ježek

»Cankarjev dom je po štiridesetih letih delovanja marca prvič za več mesecev zaprl vrata,« je včeraj povedala generalna direktorica Cankarjevega doma»Junija smo se počasi vračali v življenje, med prvimi dogodki, ki smo jih pripravili, so bili Festival dokumentarnega filma, Jazz festival Ljubljana ter glasbeni in gledališki večeri v Klubu Cankarjevega doma, ki smo jih naslovili Mala terasa sredi Ljubljane.«Novo, 41. sezono, ki bo seveda pospremljena z vsemi nujnimi zaščitnimi ukrepi, so v Cankarjevem domu poimenovali po skorajšnji razstavi: Iz oči v oči. Program in vse, kar je prinesla spremenjena realnost kulturnega in kongresnega delovanja, so včeraj poleg generalne direktorice CD predstavili vodje kulturno-umetniških programovin direktorica kongresno-komercialnega sektorjaSpremembe, ki se jim bo program prilagodil, zadevajo tudi dovoljeno število obiskovalcev. V Gallusovo dvorano jih bodo lahko namesto skoraj 1500 povabili največ 490, v Linhartovo na primer vsega 190 namesto skoraj 500.Za polovico se je zmanjšal tudi program »industrije srečanj«, saj so bili odpovedani številni mednarodni kongresi in konference, zaradi česar so se znižala tudi sredstva, s katerimi so v Cankarjevem domu, ki med javnimi zavodi od nekdaj vodi po lastnih prihodkih, financirali kulturni program. V tem programskem segmentu so s platformo profesionalnega kongresnega programa OnAir ponudili hibridno obliko prireditev, delno prenos v živo, videoprodukcijo in prenos na svetovno omrežje.»Spet se bomo srečevali iz oči v oči,« je dodala direktorica Cankarjevega doma, »vsaj še nekaj časa bo razdalja med nami nekoliko večja kot običajno, tudi naši obrazi so se spremenili, nos, ustnice in brado prekrivajo maske, zato pa so toliko bolj pomenljive prav oči, ki si prizadevajo, da bi sogovornikom sporočile še več, saj je naša mimika spodnjega dela obraza zakrita. Ni pa se spremenila bližina, ki jo čutimo do umetnosti.«Triindvajsetega septembra bodo odprli Tête à tête, razstavo enega od velikanov sodobne fotografije, francoskega fotografa Henrija Cartier-Bressona, predstavljenih bo sto črno-belih portretov njegovih sodobnikov, ki jih je izbral ob svoji devetdesetletnici za razstavo v londonski Nacionalni galeriji portretov.Oktobra bo na odru Cankarjevega doma noviteta, komorna opera BalerinanirelaB v produkciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča, Ensembla Modelo62 in koprodukciji CD s Concept operapovero. Zasnovo in glasbo komorne opere podpisuje, režijo in scenografijo pa rocc.Balerina, protagonistka knjige tržaškega pisatelja, je oseba z avtizmom. Avtorica novega glasbenogledališkega dela ne izpelje kot dramatizacijo izvirne zgodbe, temveč ustvari spremenljivo zvočno okolje, v katerem oživijo Balerinini navdihi in notranja stanja.V Zlatem abonmaju bo eno od najvidnejših gostovanj nastop Simfoničnega orkestra iz Montreala pod vodstvom glavnega dirigentaz dvema mednarodno uveljavljenima solistoma: priljubljenim predstavnikom ruske pianistične šolein znanim predstavnikom francoske orgelske tradicije, enim od štirih uradnih organistov pariške notredamske katedrale, ki bo nastopil kot solist v Saint-Saënsovi Orgelski simfoniji.Orgle v Cankarjevem domu bodo pele tudi na uvodnem koncertu Srebrnega abonmaja, na katerem bo oktobra nastopil skladatelj, organist in improvizator, ki velja za enega od najpomembnejših francoskih skladateljev svoje generacije; tokrat se je odločil za spored Zrcalni plesi, v katerem bo obdelal gibni impulz v glasbi različnih slogov – ter seveda sklenil z improvizacijo.V Srebrnem abonmaju bo prihodnji mesec nastopila tudi pianistka, ki je v minulih nekaj letih razburkala mednarodno glasbeno skupnost ter požela veliko pozornosti in toplo občudovanje, angleški kritiki pa so ji pred dvema letoma podelili nagrado za najobetavnejšo inštrumentalistko.V abonmaju Glasbe sveta bosta oktobra nastopiliinkot duo z imenom Birds On a Wire: francosko-ameriška pevka Rosemary Standley je zaslovela v zasedbi Moriarty, Dom La Nena pa s perfektnimi solo nastopi. V projektu Birds On a Wire sta sestavili čudovito eklektično, minimalistično in brezčasno pesmarico ter s presunljivimi nastopi navdušujeta občinstvo.Gledališko-plesni abonma Veličastnih 7 se bo prihodnji mesec začel s projektom znamenite plesalke in koreografinjeOtoki, kvartetom solov in duetov plesalcev njene skupine. Uvodni glasbeni del bo pripadel novi francoski zvezdi saksofona,Dolg prejšnje sezone bodo v Cankarjevem domu poravnali z novembrskim projektom skupine iz Burkina Fasa Faso Danse Théâtre. Legendarna glasba prav takšnega, spojena z ritmično nabito plesno koreografijoin »plesno hordo« šestih odličnih plesalcev, je zagotovilo, da bo Kalakuta republika energijska bomba.Da bo december prazničen, bo zadnje štiri večere letošnjega leta poskrbel francoski koreografz enkratno in neponovljivo koreografijo Pepelke v izvedbi vrhunskega ansambla Baleta SNG Maribor. V Ljubljano spet prihaja britanski umetnik, aprila prihodnje leto bo gostoval s projektom Akram Khan Company s pomenljivim naslovom Prelisičenje hudiča.Januarska velika koprodukcija SNG Opera in balet Ljubljana s Cankarjevim domom bo Spartak, balet na glasbo: armenski skladatelj je z likom uporniškega gladiatorja v boju s sužnjelastniško oligarhijo uspešno zajel umetniško držo sovjetskih petdesetih let, ob tem pa sta ga s pristnim navdušenjem pritegnila antični kontekst zgodbe ter univerzalnost boja za osebno in kolektivno svobodo. Nova umetniška interpretacija bo zaupanaV okviru 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, ki bo od 11. do 22. novembra, v Cankarjevem domu v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Cineteco Nazionale iz Rima pripravljajo retrospektivoV okviru kulturno-vzgojnega in humanističnega programa bo decembra izvedena koncertno-baletna predstava za otroke od 5. do 10. leta Nanine pesmi. V posebnem vesolju risarij, igračk in sanj, ki ga je ustvarilza svojo vnukinjo, je nastalo 17 Naninih pesmi, ki so vodilo in kreativna motivacija za istoimenski balet za otroke, ki nastaja v koprodukciji Cankarjevega doma s SNG Maribor. Koreografijo podpisuje koreografinja, baletna plesalka in oblikovalka gibaKonec novembra bo v CD 36. slovenski knjižni sejem, dogodek bo tokrat hibriden, so napovedali organizatorji, v živo in po spletu, offline in online, O + O. Država v fokusu bo Španija, mesto gost pa Novo mesto, ki letos praznuje 100-letnico novomeške pomladi.