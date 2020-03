Izdaje medijske družbe Delo prosto dostopne na portalu Nuka

V dogovoru z medijsko družbo Delo je Narodna in univerzitetna knjižnica za velik del preteklih izdaj, ki jih hranijo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, v času epidemije omogočila prost dostop.Vsi uporabniki lahko brez omejitev v tem času berejo zbrane izdaje časnikov in časopisov Delo (1959–1999), Ljudska pravica (1934–1959), Petkov teden (1986–1990), Slovenski poročevalec (1938–1959), Sobotna priloga (1967–1999), Tedenska tribuna (1953–1973), Tovariš (1945–1973) in Vikend magazin (1990–1994).Zdaj je v prostem dostopu skupno okoli 30.000 digitalnih objektov, ki so bili doslej dostopni le v prostorih NUK.Vsi članki časnika Delo , ki govorijo o temah, povezanih s pandemijo kronovirusa, so v tem času na naši spletni strani bralcem tudi dostopni v celoti. S tem časnik podpira akcijo #Ostanimodoma.