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    Razno

    Oblikovanje ne ustvarja le predmetov, temveč tudi pogoje za sodelovanje

    Razstava izdelkov, nagrajenih z znakom odličnosti Made in Slovenia, pod naslovom (Ne)vidne povezave razkriva procese in pogoje slovenskega oblikovanja.
    Razstavo, ki je v produkciji Centra za kreativnost zaživela v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, so zasnovale kuratorke (z leve) Kristina Dešman, Maja Dobnik in Tamara Lašič Jurković. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Razstavo, ki je v produkciji Centra za kreativnost zaživela v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, so zasnovale kuratorke (z leve) Kristina Dešman, Maja Dobnik in Tamara Lašič Jurković. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pia Prezelj
    3. 10. 2026 | 06:00
    18:17
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    Predmet nikdar ni zgolj predmet, kajti v njem se zrcalijo znanje in vrednote, pogoji njegovega prostora in časa, zrcalita se tako skupnost kot posameznik. Slednje se razkriva tudi na razstavi (Ne)vidne povezave: pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja, ki je v produkciji Centra­ za kreativnost (CzK) v četrtek zaživela v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Kot poudarjajo kuratorke Maja Dobnik, Tamara Lašič Jurković in Kristina­ ­Dešman, se danes oblikovanje »vse bolj odmika od izdelka kot izoliranega objekta in razmišlja o oblikovanju kot o procesu«.

    Razstava prek 31 izdelkov, ki so lani pod okriljem CzK prejeli znak odličnosti Made in Slovenia,­ raziskuje, kako in v kakšnih okoliščinah nastaja sodobno slovensko oblikovanje. Pri tem izdelke obravnava kot izhodišča za vprašanja o razvoju in pro­izvodnji, financiranju in podjetništvu, materialih in tehnologijah, dediščini in znanju ter odnosih med oblikovanjem, uporabniki, skupnostmi in okoljem.

    Postavitev, razdeljena na osem tematskih sklopov – Produkcijski pogoji, Od potrebe do rešitve, Sistemski proces inovacije, Dialog z materialom, Živo znanje dediščine, Oblikovanje pogojev za skupnost, Trajnost kot odnos ter Od izdelka do ekosistema –, po besedah kuratork »različne vidike oblikovalskega dela povezuje v širšo sliko pogojev, v katerih oblikovanje nastaja«, pri tem pa »opozarja na delo, raziskovanje, razvoj prototipov, mreženje, proizvodnjo in druge pogoje, ki v končnem izdelku pogosto ostanejo nevidni«.

    Posebno mesto na razstavi zavzemajo vprašanja trajnostnosti, predstavitve izdelkov (tudi tistih, ki so znak odličnosti Made in Slovenia prejeli med letoma 2019 in 2024) pa dopolnjujejo pogovori s strokovnjaki, katerih uvidi oblikovalske prakse umeščajo v širši zgodovinski, družbeni in ­gospodarski kontekst.

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    Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba

    Kaj nam izbor 31 izdelkov, zbranih pod znakom Made in Slovenia, pove o smernicah in strujah sodobnega slovenskega ­oblikovanja?

    Nabor je predvsem raznolik, saj vsebuje od tehnološko kompleksnih izdelkov in sistemov, kot sta čoln Hydra 530 in sistem montažnih hiš Fresh, do preprostejših predmetov, kot sta Naravna slamica in Mala kuhalnica. Pri kuriranju smo se zato namenoma izognile iskanju rdeče niti ali ozkih presekov skupnih lastnosti izdelkov ter se odločile poudariti prav pestrost nabora.

    Pri izdelkih so nas najbolj zanimali aspekti, ki jih na končnem izdelku pogosto ne vidimo: vsak izdelek namreč za sabo skriva kompleksno mrežo odnosov in procesov. V njegov nastanek so vključeni številni sodelavci, proizvajalci, materiali, tehnologije, proizvodni in izdelovalni procesi, podporni sistemi, distribucijske poti in ne nazadnje uporabniki. Zanimalo nas je, kaj vse prispeva k nastanku izdelka in kakšni so njegovi vplivi, ko je v uporabi.

    Prav skozi te procese in preplete se namreč pokažeta dejanska vrednost izdelka in širši pomen oblikovanja. Zato smo se v procesu kuriranja razstave lotile še raziskave, ki nam je omogočila osvetliti ta ozadja. Na podlagi poglobljenih pogovorov z avtorji izdelkov in intervjujev s strokovnjaki z različnih področij so nastale dodatne plasti razstave: video izjave, infografike in opisi tematskih sklopov, ki postavljajo izdelke v širši kontekst nastanka in vplivov.

    Je pa treba poudariti, da ta izbor izdelkov ne kaže celovitega preseka slovenskega oblikovanja, saj je bil vezan na določene kriterije strokovne komisije v okviru javnega poziva, kot so lokalnost, trajnostnost in družbeni angažma, kar je seveda bilo nekakšno sito. Poleg tega takšni pozivi praviloma bolje dosežejo samostojne ustvarjalce in manjša podjetja kot večje, že uveljavljene proizvajalce.

    Nabor tudi ne zajema področij, kot so na primer digitalne rešitve, storitve, sistemi in polizdelki. Teh 31 izdelkov torej ne predstavlja preseka vsega, kar danes pomeni slovensko oblikovanje, temveč le nekaj njegovih plati – a tudi ta vzorec kaže izjemno pestrost in kompleksnost oblikovalske discipline, kar se nam je zdelo vredno poudariti z razstavo.

    Omenili ste, da se v izbranih izdelkih zrcalijo tako gospodarsko-politične razmere kot tehnološke in okoljske spremembe.

    Ja, to se kaže na številnih ravneh: v uporabljenih materialih in tehnologijah, načinih izdelave in funkcionalnosti izdelkov, pa tudi v organizacijskih oblikah ustvarjalcev. Prav te različne plasti poskušamo na razstavi prikazati prek opisov izdelkov, tematskih sklopov, intervjujev s strokovnjaki ter infografik.

    Zanimivo je na primer razumeti razvoj industrije in sistemov podpore kreativnemu delu od obdobja Jugoslavije, prek osamosvojitve, do današnjih gospodarskih razmer. Ta razvoj je pomembno vplival na načine delovanja oblikovalcev – od klasičnega zaposlovanja v velikih podjetjih, kot so bila Iskra, Stol Kamnik, Slovenijales in Gorenje, do ustanavljanja oblikovalskih studiev, ki poslujejo z različnimi naročniki, in samostojnih ustvarjalcev, ki so pogosto hkrati oblikovalci, izdelovalci in prodajalci svojih izdelkov.

    Danes so vse te oblike delovanja prisotne, vendar v našem izboru prevladujejo samostojni ustvarjalci, manjši kolektivi in studii ter manjša podjetja, kar hkrati kaže na določeno mero prekarizacije ter neizkoriščen potencial oblikovalskega poklica v našem prostoru.

    V izdelkih se kažejo tudi nekatere družbene in okoljske problematike. Velik del izdelkov sledi trajnostnim pristopom – na primer z zmanjševanjem porabe energije in izpustov pri proizvodnji ter uporabi ali z uporabo manj škodljivih materialov. Nekateri izdelki uspešno sledijo regenerativnim oblikovalskim načelom, kar pomeni, da aktivno prispevajo k izboljšanju vitalnosti ekosistemov.

    Spet drugi se na družbene izzive odzivajo tako, da upočasnjujejo potrošnjo ali pa s participatornimi načini izdelave krepijo skupnosti in opolnomočijo posameznike. V tem smislu izdelki niso le odsev časa, v katerem nastajajo, ampak tudi aktivatorji sprememb, gradniki pravičnejše, odgovornejše družbe in vitalnejših ekosistemov.

    Direktorica MAO Maja Vardjan je pred časom poudarila, da 'izdelka – ne glede na to, ali je tehnološko inovativen ali formalno dovršen – danes ne moremo označiti za dobro oblikovanje, če ne obravnava odgovorno vprašanj produkcije, materialov, potrošnje in trajnostnosti'. Kakšne vrednote torej zrcali nabor izdelkov Made in Slovenia?

    Če govorimo o dobrem oblikovanju, moramo nujno gledati na izdelek širše od estetike in tehnologije. Pogled v zgodovino oblikovanja nam pove, da ne gre za nekaj novega. Že Bauhaus in pozneje ulmska šola oblikovanja ga razumeta kot povezovanje oblike, funkcije, tehnologije in človekovih potreb. Industrijski oblikovalec Dieter Rams to miselno tradicijo nadgradi z načeli uporabnosti, razumljivosti, dolgotrajnosti in okoljske odgovornosti. Victor Papanek pa oblikovalca sooči z družbenimi in okoljskimi posledicami njegovega dela.

    Danes zato dobro oblikovanje ni več samo vprašanje, ali je izdelek lep, funkcionalen ali inovativen, ampak tudi, zakaj ga oblikujemo, kako in iz česa je proizveden, koliko virov porabi in kaj se z njim zgodi po uporabi. Prav skozi to optiko razumemo tudi blagovno znamko Made in Slovenia. Izdelki v tokratnem izboru Made in Slovenia so bili izbrani prek javnega poziva.

    Strokovna komisija jih je izbrala skladno s kriteriji, ki zrcalijo širše razumevanje oblikovalske odličnosti: kakovost, funkcionalnost, lokalnost, trajnostnost in družbeno odgovornost. Odličnost se tako kaže v odgovornem odnosu do materialov, proizvodnje, uporabnika in okolja. Dober izdelek je danes izjava o vrednotah, ki jih zastopa – o tem, kakšno proizvodnjo, potrošnjo in način življenja želimo podpirati.

    »Predmeti ne govorijo le o tem, kaj izdelujemo zdaj, ampak tudi o tem, kakšno prihodnost soustvarjamo: katera znanja razvijamo ter kakšne odnose do okolja, skupnosti in dediščine želimo skupaj graditi.« FOTO: Jože Suhadolnik
    »Predmeti ne govorijo le o tem, kaj izdelujemo zdaj, ampak tudi o tem, kakšno prihodnost soustvarjamo: katera znanja razvijamo ter kakšne odnose do okolja, skupnosti in dediščine želimo skupaj graditi.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Če govorimo o trajnostnosti in skupnostnih pristopih – kakšne oblikovalske prakse so danes prisotne tako v naboru omenjenih izdelkov kot na polju sodobnega oblikovanja v splošnem?

    Danes se oblikovanje vse bolj odmika od izdelka kot izoliranega objekta in razmišlja o oblikovanju kot o procesu. Pomemben postane sistem, v katerem se izdelek koncipira, razvija, izdeluje, uporablja. To v praksi pomeni mnogo širše polje, del oblikovanja postane razmislek o krajših produkcijskih verigah, transparentnosti izdelave, pravičnih produkcijskih pogojih, premišljeni rabi materialov, etični potrošnji in daljši življenjski dobi izdelkov.

    Opazen je premik od ekspertnega k skupnostnemu oblikovanju. Oblikovalec ni več nujno tisti, ki problem definira in nato ponudi končno rešitev. Vse pogosteje deluje kot povezovalec in moderator procesa, v katerega se vključujejo različni deležniki. Znanje, izkušnje in potrebe uporabnikov oziroma skupnosti postanejo enakovreden del oblikovanja, rešitev pa nastaja skozi dialog in soustvarjanje. S tem oblikovanje ne ustvarja le predmetov, ampak tudi pogoje za sodelovanje, izmenjavo znanja in večjo povezanost skupnosti.

    Lokalno in tradicionalno znanje je živ in vitalen del oblikovanja: tradicija ni ponavljanje in kopiranje preteklosti, ampak je njena aktualizacija, konceptualizacija skozi sodobne potrebe, pristope, materiale in tehnologije. Zanimiv je tudi premik od trajnostnega k regenerativnemu oblikovanju: ne gre le za zmanjševanje negativnih vplivov, ampak tudi za razumevanje izdelka kot dela širšega ekosistema.

    Kako torej gledate na pogoje, ki jim je danes podvrženo slovensko oblikovanje?

    Pri raziskavi (ne)vidnih povezav, na katere napeljujejo razstavljeni izdelki, je bilo veliko pozornosti namenjene produkcijskim pogojem oblikovanja. K intervjuju smo povabile Katjo Praznik, raziskovalko kulturnega dela in politične ekonomije umetnosti, ter eno od tematskih razstavnih besedil posvetile vprašanju produkcijskih pogojev. Pri razmisleku o pogojih, v katerih danes nastaja slovensko oblikovanje, je pomembno gledati širše od izdelave in upoštevati celotno infrastrukturo, ki omogoča razvoj in dolgoročno kontinuiteto oblikovalske prakse.

    Za končnim izdelkom je veliko dela, ki pogosto ostaja nevidno: raziskovanje, razvoj in prototipiranje, iskanje sodelovanj in pro­izvajalcev, prijavljanje na razpise, administracija, komunikacija ter ne nazadnje vzpostavljanje poti do trga in uporabnikov. To delo pogosto ni priznano kot sestavni del oblikovalskega procesa in je zato nezadostno ovrednoteno.

    To je posebej pomembno v slovenskem prostoru, v katerem velik del oblikovalcev deluje samostojno, v manjših studiih ali kolektivih. Odgovornost za razvoj prakse, socialno varnost in kontinuiteto dela je v veliki meri prenesena na posameznika. Dobri produkcijski pogoji niso le dostop do materialov ali proizvodnje, ampak vključujejo tudi čas, ustrezno plačilo za delo, dostop do znanja, razvojnih sredstev, kakovostnih sodelovanj ter okolje, v katerem je mogoče razvijati ideje tudi takrat, ko njihov rezultat še ni predvidljiv.

    Inovativni premiki namreč potrebujejo čas, manevrski prostor in pripravljenost na tveganje, zato so pomembni sistemski pogoji, ki takšne procese omogočajo. K nevidnosti tega dela prispeva tudi predstava o ustvarjalnosti kot nadarjenosti, poklicanosti ali osebni potrebi, saj s tem hitro zabrišemo dejstvo, da gre tudi za delo kot ekonomsko kategorijo.

    Če ustvarjalno delo razumemo predvsem kot nekaj, kar posameznik opravlja z veseljem ali zaradi notranje motivacije, sta neplačano in podplačano delo lažje sprejemljiva. Celoten proces, ki omogoči nastanek izdelka, je pogosto premalo priznan in ovrednoten. Produkcijski pogoji zato vključujejo tudi pravično vrednotenje ustvarjalnega dela ter okolje, ki omogoča razvoj in kontinuiteto prakse.

    Uršula Menih Dokl, državna sekretarka ministrstva za kulturo

    Kreativnost je ena od razvojnih­ sil kulture, gospodarstva in družbe­ nasploh. Kjer se povezujejo ustvarjalnost, znanje, ­oblikovanje, tehnologije, proizvodnja in podjetništvo, nastajajo rešitve z večjo dodano ­vrednostjo, močnejše blagovne znamke in bolj kakovostno ­življenjsko okolje. Takšno povezovanje bistveno prispeva k inovacijam, konkurenčnosti podjetij in ­mednarodni prepoznavnosti Slovenije. Center za kreativnost in razstava (Ne)vidne povezave izžarevata ­potencial, da lahko slovensko oblikovanje svojo kulturno identiteto prevede v inovacijo, ­gospodarsko vrednost in mednarodno prepoznavnost. Razvoj kreativnih industrij zato vidim kot strateško naložbo v ­samozavest Slovenije ter kakovost družbe, prostora in vsakdanjega življenja. 

    Razstava poglablja naše razumevanje oblikovanja kot ključnega ne le za slovenski kulturni in gospodarski prostor, temveč tudi za našo kulturno identiteto.

    Kulturna identiteta je prisotna že v načinu izbire izdelkov. Na javni poziv se lahko prijavijo različni avtorji in podjetja, strokovna komisija pa izdelke za znak odličnosti izbira po kriterijih, med katerimi je pomemben tudi odnos do dediščine in lokalnega kulturnega prostora. Zato ne gre le za vprašanje kakovostnega ali funkcionalnega izdelka, ampak tudi za to, kako ta izhaja iz okolja, znanj in tradicij ter kako jih prevaja v sodobni kontekst.

    Pri tem je pomembno, da dediščine ne razumemo kot ponavljanje prepoznavnih motivov, ampak kot aktualizacijo znanj, postopkov, materialov in veščin. Del tega znanja je zapisan v predmetih, velik del pa ostaja utelešen v izkušnjah ljudi, ki posamezne prakse obvladajo in jih z delom razvijajo naprej. Dediščina zato ostaja živa predvsem takrat, ko se uporablja, spreminja in dobiva nove pomene.

    To se na primer pokaže pri odeji Peča, ki zgodovinski tekstilni motiv s pomočjo digitalnih orodij in novih barvnih kombinacij prenese v sodoben volneni izdelek, ali pri kolebnici Wood'n'Roll, pri kateri se tradicionalna ročna izdelava poveže z novim, sodobnim načinom uporabe. Takšni primeri kažejo, da se kulturna identiteta skozi oblikovanje sproti reinterpretira in ohranja z novimi, sodobnimi rabami in pomeni.

    Danes se kulturna identiteta pogosto kaže v tem, kako se sodobne oblikovalske prakse odzivajo na prostor, lokalna znanja, materiale, proizvodne možnosti in družbene potrebe. Predmeti ne govorijo le o tem, kaj izdelujemo zdaj, ampak tudi o tem, kakšno prihodnost soustvarjamo: katera znanja razvijamo ter kakšne odnose do okolja, skupnosti in dediščine želimo skupaj graditi.

    Razstava tematizira tudi vprašanja dolgoživosti, vzdrževanja, popravil, prilagodljivosti in odnosa, ki ga uporabnik razvije do predmeta, pravite. Kako gledate na naš današnji odnos do predmetov in kako bi se ta lahko preobražal?

    Danes je odnos do predmetov pogosto zaznamovan s kratkimi cikli uporabe, hitro zamenljivostjo in občutkom, da je izdelek mogoče nadomestiti z novim. Zato se pri trajnostnosti ni dovolj ustaviti pri vprašanju materialov, porabe virov ali možnosti recikliranja.

    Eden od učinkovitih načinov zmanjševanja potrošnje je podaljševanje življenjske dobe izdelkov, ta pa ni odvisna le od njihove materialne vzdržljivosti, ampak tudi od vrednosti, ki jo v njih prepozna uporabnik. Oblikovanje lahko k temu prispeva z možnostjo vzdrževanja, popravil in prilagajanja, pa tudi z ustvarjanjem osebnega odnosa do predmeta.

    Pomembni so poznavanje načina njegovega nastanka, kakovosti materialov in vloženega dela, stik z oblikovalcem ali izdelovalcem ter možnost, da se izdelek prilagodi posamezniku in z njim spreminja. Dober primer je personalizirani alpinistični nahrbtnik, prilagojen konkretnemu uporabniku in njegovim potrebam. Ideja ni, da uporabnik kupuje vedno nove nahrbtnike, ampak da izbere kakovosten izdelek, ga uporablja dalj časa, vzdržuje in po potrebi prilagaja. Takšna izkušnja lahko postopoma vpliva na širše potrošniške navade – od količine proti kakovosti.

    Razstava trajnostnost odpira še širše, skozi vprašanje odnosa med izdelkom in okoljem, iz katerega ta izhaja. Pri nekaterih delih se že kaže premik od zmanjševanja negativnih vplivov k regenerativnemu razmišljanju, kjer izdelek ­razumemo kot del širšega ekosistema materialov, proizvodnih procesov, naravnih ciklov in vsakdanjih praks. Takšni primeri nakazujejo mogoče smeri nadaljnjega razvoja.

    S tem, ko razstava poleg končnih izdelkov razkriva tudi procese, odnose in odločitve v njihovem ozadju, poskuša te poti narediti bolj vidne in razumljive. To samo po sebi seveda ne spreminja potrošniških vzorcev, lahko pa prispeva k drugačnemu razumevanju predmetov, njihove vrednosti in posledic njihovega nastanka ter s tem postopoma vpliva na način, na katerega jih izbiramo, uporabljamo in vrednotimo.

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    Oblikovanje ne ustvarja le predmetov, temveč tudi pogoje za sodelovanje

    Razstava izdelkov, nagrajenih z znakom odličnosti Made in Slovenia, pod naslovom (Ne)vidne povezave razkriva procese in pogoje slovenskega oblikovanja.
    Pia Prezelj 3. 10. 2026 | 06:00
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    Novice  |  Slovenija
    Domovi za starejše

    Robot lahko dviguje tovor, ne more pa nadomestiti človeške topline

    Robote vpeljujejo v štirih slovenskih domovih za starejše. Postopoma jih razvijajo in jim dodajajo potrebne naloge.
    Andreja Žibret 3. 10. 2026 | 06:00
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    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Državljansko izvrševanje oblasti

    Če demokracije ne utrjujemo in razvijamo, njena kakovost ne le caplja na mestu, ampak se postopno preoblikuje v strankokracijo, meni Miran Mihelčič.
    3. 10. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Oblikovanje ne ustvarja le predmetov, temveč tudi pogoje za sodelovanje

    Razstava izdelkov, nagrajenih z znakom odličnosti Made in Slovenia, pod naslovom (Ne)vidne povezave razkriva procese in pogoje slovenskega oblikovanja.
    Pia Prezelj 3. 10. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Domovi za starejše

    Robot lahko dviguje tovor, ne more pa nadomestiti človeške topline

    Robote vpeljujejo v štirih slovenskih domovih za starejše. Postopoma jih razvijajo in jim dodajajo potrebne naloge.
    Andreja Žibret 3. 10. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Državljansko izvrševanje oblasti

    Če demokracije ne utrjujemo in razvijamo, njena kakovost ne le caplja na mestu, ampak se postopno preoblikuje v strankokracijo, meni Miran Mihelčič.
    3. 10. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
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    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj je Slovence še vedno strah?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Znate dobro prebrati račun za elektriko?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
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