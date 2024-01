Od srednje Evrope do arktičnega kroga

V nadaljevanju preberite:

Leta 2010 so evropske prestolnice kulture prvič bila tri mesta, vendar je bil Istanbul ob Essnu in Pécsu uvrščen na seznam kot izjema oziroma primer širšega sodelovanja z neevropskimi mesti.­ Od leta 2022 je to standard. Letos bodo svoje programe pripravili v avstrijskem Bad Ischlu, estonskem Tartuju in norveškem Bodøju. V začetku projekta so bila evropske prestolnice kulture glavna ali vsaj velika mesta posameznih držav, zdaj se je trend obrnil. Letošnji nosilci naslova to le še potrjujejo. Še največji je Tartu, drugo največje mesto v Estoniji, ki ima okoli sto tisoč prebivalcev, polovico manj jih ima Bodø, Bad Ischl pa le slabih 15.000.