Jubilejna izdaja poezije Lojzeta Krakarja: Od tebe dalje štejem svoje dni

Ob letošnji stoti obletnici rojstva belokranjskega pesnika Lojzeta Krakarja (1926–1995) je izšla posebna izdaja Od tebe dalje štejem svoje dni (Mladinska knjiga in Kulturni center Semič), ki ponuja enkraten preplet poezije in fotografij. Slednje je prispeval Krakarjev vnuk in dolgoletni Delov fotoreporter Voranc Vogel. Knjiga je tudi vrhunsko oblikovana, za kar je poskrbela Ajda Schmidt ter za svoj prispevek nedavno prejela nagrado Društva oblikovalcev Slovenije za oblikovalski presežek.

»Če se pri delu zabavaš, se to neizbežno pozna na rezultatu. Gre za projekt, ki razprostira duhovit in elokventen dialog med dedkom in vnukom, ustvarjalcema, ki sta dovolj suverena, da sta sprejela medse še tretji glas – oblikovalski – in mu dovolila, da se razživi v lastno likovno in uredniško stališče ter doseže, da knjiga in razstava nista marmorni kip dvema velikima opusoma, temveč sodoben projekt za modernim, urbanim občinstvom,« je za Delo povedala Ajda Schmidt.

Knjiga je tudi oblikovalski presežek, pod katerega se je podpisala Ajda Schmidt. FOTO: Jernej Strmšek

Fotografije iz knjige je Voranc Vogel poleti predstavil tudi v Galeriji Kresija in atriju ljubljanske mestne hiše, za kar mu je mednarodna žirija Fundacije Brumen podelila nagrado v kategoriji informacijskega oblikovanja. V utemeljitvi so zapisali: »S prepletom fotografije in poezije nadgrajuje spremljajočo knjigo ter njeno vsebino razširja v galerijski prostor, v katerem se fotografije in besedila prelivajo s strani na stene.« Vsi, ki omenjene razstave niste ujeli, jo lahko ­ujamete v Celju, kjer bo od 17. decembra na ogled v galeriji in umetniški šoli Erič. Prihodnje leto se bo preselila na Hrvaško in ­Portugalsko.

Utrinek z nagrajene razstave v Galeriji Kresija FOTO: Tim Topič

»Priznati moram, da sem dedkove pesmi pred nastajanjem knjige slabo poznal. Zato me je ob branju njegovega izjemnega opusa res presenetilo, kako dobro sva se poznala, četudi sva v času njegovega življenja bolj malo govorila,« je pojasnil Voranc Vogel. »Knjiga in razstava poezije ter fotografije govorita neizrečene besede generacij, ki bi šle kot vlak mimo zadnje postaje, če se ne bi srečale na Kolodvorski.« Zanimivo je, da je Vogel, ki je že 30 let neprecenljiv del Delove ekipe, prvo fotografijo naredil prav pri dedku, in to v letu njegove smrti. To je bil posnetek pesnikove zasnežene trte.