Odkrili, da je avtorica zgodovinskega rokopisa kraljica Elizabeta I.

Posebna vrsta papirja

Dolgo ni bilo znano, kdo je avtor rokopisnega prevoda Tacita. Foto Lambeth Palace Library

Značilna kraljičina pisava v opombah

Že od sedemnajstega stoletja so v knjižnici Lambeth Palace v Londonu hranili rokopisni prevod besedila rimskega zgodovinarja Tacita o prednostih monarhije, vendar vse do pred kratkim ni bil znan avtor prevoda. Sedaj je literarni zgodovinar z Univerze vzhodne Anglije dr.poskrbel za senzacionalno odkritje: avtorica prevoda je britanska kraljica Elizabeta I ., ki je vladala konec šestnajstega in v začetku sedemnajstega stoletja v obdobju Tudorjev. Philo je strokovni članek danes objavil v The Review of English Studies , o odkritju pa piše tudi angleški BBC.Philo je na rokopis neznanega avtorja naletel, ko je v knjižnici iskal zgodovinske angleške prevode Tacita. Na videz neugleden in neizstopajoči prevod na 42 straneh ga je začel zanimati, ko je opazil, da je napisan na zelo posebni vrsti papirja, kakršnega so okrog leta 1590 uporabljali samo na dvoru Tudorjev. Papir je bilo mogoče prepoznati po treh različnih vodnih žigih, ki so jih uporabljali samo na dvoru in ki se pojavljajo tudi v kraljičini zasebni korespondenci.»Na takratnem dvoru pa je obstajal samo en prevajalec, ki so mu sodobniki pripisovali prevode Tacita in ki je enak papir uporabljal za svoje prevode in za zasebna pisma - to je bila kraljica sama,« pravi Philo.Po rokopisu samem namreč besedila ni bilo mogoče pripisati kraljici, saj so ga najverjetneje s kraljičinih osnutkov prepisali njeni sekretarji. Toda Philo je prepoznal značilno kraljičino pisavo pri popravkih in opombah, dodanih naknadno.Zakaj se je kraljica Elizabeta I. ukvarjala prav s tem Tacitovim besedilom, ki je del njegove Zgodovine rimskega imperija in opisuje smrt cesarja Avgusta, vzpon imperatorja Tiberija in koncentracijo moči v eni sami osebi, ni povsem znano. Philo domneva, da je kraljica besedilo verjetno študirala zato, da bi v njem našla usmeritve za uspešno vladanje. Morda pa je to počela zgolj za zabavo, saj je bila znana kot ljubiteljica klasične zgodovine.