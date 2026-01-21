  • Delo mediji d.o.o.
    Odkrili najstarejšo jamsko poslikavo, stara je najmanj 67.800 let

    Oris roke, najden na indonezijskem otoku Sulavezi, je najstarejša znana jamska poslikava na svetu, pravijo raziskovalci.
    Oris roke so odkrili v jami, priljubljeni med turisti, na jugovzhodnem delu Sulavezija, kjer je ostala neopažena med poslikavami živali in drugih figur. FOTO: Maxime Aubert/Afp
    Galerija
    Oris roke so odkrili v jami, priljubljeni med turisti, na jugovzhodnem delu Sulavezija, kjer je ostala neopažena med poslikavami živali in drugih figur. FOTO: Maxime Aubert/Afp
    R. I.
    21. 1. 2026 | 20:49
    21. 1. 2026 | 21:11
    A+A-

    Jamska poslikava prikazuje rdeč oris roke, katere prsti so bili, kot pravijo raziskovalci, spremenjeni tako, da tvorijo motiv, podoben krempljem, kar kaže na zgodnji razvoj simbolnega mišljenja. Takšna zmožnost domišljije je temelj jezika, religije in znanosti.

    Poslikava je stara najmanj 67.800 let – približno 1.100 let več kot šablonski oris roke, odkrit v Španiji, za katerega nekateri strokovnjaki menijo, da ocena starosti ni pravilna, navaja BBC.

    Obrisa človeške roke, ustvarjen tako, da se roka položi ob površino skalne stene in okoli nje poprši pigmentna barva. FOTO: Maxime Aubert/Reuters
    Obrisa človeške roke, ustvarjen tako, da se roka položi ob površino skalne stene in okoli nje poprši pigmentna barva. FOTO: Maxime Aubert/Reuters

    Po besedah Adama Brumma, enega od soavtorjev raziskave, bi slika lahko simbolizirala idejo, da so bili ljudje in živali tesno povezani. Potem ko je bila izdelana prvotna šablona, so obrise prstov skrbno spremenili – zožali in podaljšali, da bi bili bolj podobni krempljem.

    image_alt
    Najstarejša jamska umetnina prikazuje prašiča, obkroženega z ljudmi

    Odkritje kaže, da je bil kraj najdbe, indonezijski Sulavezi, dom ene najbogatejših in najtrajnejših umetniških kultur na svetu, katere izvor sega v čas prvih človeških naselij na otoku. Njadba krepi trditev, da je naša vrsta, Homo sapiens, dosegla širše avstralsko-novogvinejsko kopno, znano kot Sahul, približno 15.000 let prej, kot trdijo nekateri raziskovalci, navaja Ansa

    Raziskovalec Maxime Aubert preučuje starodavno jamsko poslikavo v apnenčasti jami Liang Metanduno. FOTO: Ahdi Agus Oktaviana/Reuters
    Raziskovalec Maxime Aubert preučuje starodavno jamsko poslikavo v apnenčasti jami Liang Metanduno. FOTO: Ahdi Agus Oktaviana/Reuters

    V zadnjem desetletju je vrsta odkritij na Sulaveziju izpodbila staro misel, da sta umetnost in abstraktno razmišljanje prvič oživela v ledeni dobi v Evropi.

    image_alt
    V Indoneziji odkrili najstarejšo jamsko poslikavo na svetu

    Jamska umetnost ponuja pomembne nove vpoglede v rekonstrukcijo gibanj, ki so prinesla prve človeške populacije. Niso bili le pasivni opazovalci sveta, ampak so ga tudi upodabljali, delili zgodbe in identitete na način, za katerega ni znano, da bi ga izvajala katera druga vrsta. Raziskave kažejo, da takšnem eksperimentiranju ni v umetnosti naših sestrskih vrst, neandertalcev, v njihovih jamskih poslikavah v Španiji pred približno 64.000 leti. Tudi to je predmet vročih sporov, saj nekateri raziskovalci dvomijo o metodi datiranja. 

    Več iz teme

    raziskavaarheologijaodkritjeumetnostIndonezijaHomo sapiens

