Odkrili najstarejšo jamsko poslikavo, stara je najmanj 67.800 let

Jamska poslikava prikazuje rdeč oris roke, katere prsti so bili, kot pravijo raziskovalci, spremenjeni tako, da tvorijo motiv, podoben krempljem, kar kaže na zgodnji razvoj simbolnega mišljenja. Takšna zmožnost domišljije je temelj jezika, religije in znanosti.

Poslikava je stara najmanj 67.800 let – približno 1.100 let več kot šablonski oris roke, odkrit v Španiji, za katerega nekateri strokovnjaki menijo, da ocena starosti ni pravilna, navaja BBC.

Obrisa človeške roke, ustvarjen tako, da se roka položi ob površino skalne stene in okoli nje poprši pigmentna barva. FOTO: Maxime Aubert/Reuters

Po besedah Adama Brumma, enega od soavtorjev raziskave, bi slika lahko simbolizirala idejo, da so bili ljudje in živali tesno povezani. Potem ko je bila izdelana prvotna šablona, so obrise prstov skrbno spremenili – zožali in podaljšali, da bi bili bolj podobni krempljem.

Odkritje kaže, da je bil kraj najdbe, indonezijski Sulavezi, dom ene najbogatejših in najtrajnejših umetniških kultur na svetu, katere izvor sega v čas prvih človeških naselij na otoku. Njadba krepi trditev, da je naša vrsta, Homo sapiens, dosegla širše avstralsko-novogvinejsko kopno, znano kot Sahul, približno 15.000 let prej, kot trdijo nekateri raziskovalci, navaja Ansa.

Raziskovalec Maxime Aubert preučuje starodavno jamsko poslikavo v apnenčasti jami Liang Metanduno. FOTO: Ahdi Agus Oktaviana/Reuters

V zadnjem desetletju je vrsta odkritij na Sulaveziju izpodbila staro misel, da sta umetnost in abstraktno razmišljanje prvič oživela v ledeni dobi v Evropi.

Jamska umetnost ponuja pomembne nove vpoglede v rekonstrukcijo gibanj, ki so prinesla prve človeške populacije. Niso bili le pasivni opazovalci sveta, ampak so ga tudi upodabljali, delili zgodbe in identitete na način, za katerega ni znano, da bi ga izvajala katera druga vrsta. Raziskave kažejo, da takšnem eksperimentiranju ni v umetnosti naših sestrskih vrst, neandertalcev, v njihovih jamskih poslikavah v Španiji pred približno 64.000 leti. Tudi to je predmet vročih sporov, saj nekateri raziskovalci dvomijo o metodi datiranja.