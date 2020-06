Odprta kultura za dolgo vroče poletje

Pod geslom Mi smo #odprti za kulturo želijo različni producentke in producenti v kulturi iz nevladnih organizacij, ljubiteljske kulture, javnih zavodov, festivalov in strokovnih združenj iz vse Slovenije opozoriti na pomen kulture za razvito družbo.Na včerajšnji tiskovni konferenci so predstavili pobudo, ki je posledica zdravstvene in družbene krize zaradi koronavirusa. Ta je močno spremenila naše dojemanje in uporabo kulture. Po eni strani nam je kultura pomagala preživeti tesnobo samoizolacije, zdaj pa se vrača na prosto. Kulturni zavodi in ustanove so odprli svoja vrata in bodo čez poletje na številnih odprtih odrih po ...