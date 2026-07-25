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    Umetna inteligenca posega tudi v branje: ali izgubljamo kritično misel?

    Ključni del bralne izkušnje je trud, ki ga vložimo v to, da bi nekaj razumeli, opozarja raziskovalec Jaka Gerčar.
    Funkcija book insights omogoča bralcu, da označi odlomek in zaprosi za njegovo razlago, zgodovinski ali literarni kontekst, lahko pa umetni inteligenci zastavi tudi vprašanja o likih, motivih, metaforah in dogajanju. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Funkcija book insights omogoča bralcu, da označi odlomek in zaprosi za njegovo razlago, zgodovinski ali literarni kontekst, lahko pa umetni inteligenci zastavi tudi vprašanja o likih, motivih, metaforah in dogajanju. FOTO: Blaž Samec
    Pia Prezelj
    25. 7. 2026 | 05:00
    25. 7. 2026 | 08:40
    12:41
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Te dni je Google – po vzoru Amazona, ki je z aplikacijo kindle to storil že pred časom – v aplikacijo google play books uvedel funkcijo book insights, ki umetno inteligenco postavlja v vlogo bralnega pomočnika oziroma spremljevalca. Ob tem so vzniknila številna vprašanja o prihodnosti naše bralske izkušnje, bralnih navad in zmožnosti kritične misli. Nam bo orodje pomagalo pri branju ali bo nadomestek za lasten razmislek in interpretacijo? Ključni del bralne izkušnje je, kot poudarja raziskovalec branja in nekdanji svetovalec pri zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev ter medijski zbornici GZS Jaka Gerčar, trud, ki ga vložimo v to, da bi nekaj razumeli. »Seveda si pri tem od nekdaj pomagamo s pripomočki – zlasti človeškimi razlagami in zapisanimi viri –, toda v procesu usvajanja ...

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