Osebni predmeti Emoncev pred Malo Dramo

Pred prenovo ljubljanske Drame so se lotili dela arheologi, kajti območje je v okviru obzidja rimske Emone. Arheološka izkopavanja trenutno potekajo pred Malo Dramo ob Igriški ulici. Začela so se sredi avgusta in bodo predvidoma trajala šest mesecev.

Arheologi tam raziskujejo ostanke iz 3. in 4. stoletja. Arhitekturni elementi kažejo na ostanke centralnega ogrevanja, hipokavsta. Klesani podporni stebrički so iz moravškega peščenjaka, na njih pa so bile nameščene pravokotne kamnite plošče. V času uporabe je spodaj krožil topel zrak in s tem omogočal talno gretje.