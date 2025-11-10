Osrednji spomenik nacionalne identitete

V nadaljevanju preberite:

Pred barbarskim uničevanjem pripadnikov Islamske države in državljansko vojno je bila Palmira s svojimi antičnimi templji in zgradbami iz prvega in drugega stoletja glavno turistično središče Sirije, ki ga je na leto obiskalo več kot milijon ljudi. Zdaj ruševine bolj ali manj samevajo, po načrtih švicarske fundacije Aliph pa bi bilo smiselno in potrebno vsaj nekatere spomenike tudi rekonstruirati, čeprav je to v nasprotju s temeljnimi principi restavratorske stroke.