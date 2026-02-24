Romantični zmenek z muzejem

Pariškemu Muzeju romantičnega življenja so s tehnikami iz 19. stoletja vrnili prvotno podobo. Na prvi začasni razstavi na ogled podobe neba Paula Hueta.

Razstava v pritličju se vrti okrog Aryja Schefferja in obdobja, v katerem je živel, v prvem nadstropju pa okrog tem, s katerimi so se ukvarjali romantiki. FOTO: Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris

Po poldrugem letu celovite prenove so v devetem pariškem okrožju znova odprli enega od najslikovitejših mestnih muzejev, Muzej romantičnega življenja. Marketinško premišljeno so to izvedli na valentinovo. Muzej stoji v osrčju četrti Nouvelle Athènes, ki se vzpenja proti Montmartru in je znana po neoklasicističnih stavbah iz devetnajstega stoletja. Že takrat modna in še danes elegantna soseska, ki je dobila ime leta 1823, je v prelestna stanovanja in umetniške ateljeje privabila številne ustvarjalce romantičnega in impresionističnega gibanja, med njimi slikarje Théodora Géricaulta, avtorja Splava Meduze, Eugèna Delacroixa, simbolista Gustava Moreauja, skladatelja Frédérica Chopina in pisateljico George Sand, pa tudi nizozemsko-francoskega slikarja Aryja Schefferja (1795–1858), čigar ...