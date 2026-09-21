Paviljon na brežiškem gradu razburja

Posavski muzej: Sodobna konstrukcija iz jekla in platna na dvorišču Gradu Brežice ostaja za stalno.
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Da prireditve na grajskem dvorišču ne bi ogrožala dež ali pripeka, je občina leta 2021 postavila 30 krat 15 metrov velik paviljon, ki je z betonskimi temelji zasidran v grajsko dvorišče. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Obiskovalci brežiškega gradu, ki jim je nekoč ob vstopu na grajsko dvorišče zastal dih ob pogledu na mogočnost in harmonično geometrijo renesančne grajske arhitekture, v zadnjih letih ob obisku gradu osupnejo predvsem ob pogledu na veliko sodobno konstrukcijo, ki z osmimi kovinskimi stebri in 450 kvadratnimi metri platna prekriva grajsko dvorišče.
Grad je v lasti občine Brežice, upravlja pa ga Posavski muzej, ki deluje v njem. Seveda je vzdrževanje graščine iz 16. stoletja drago. Kljub pomoči države je občina v prenovo spomenika državnega pomena v zadnjih desetletjih vložila že več milijonov evrov, zato ne preseneča, da grad tudi tržijo in v njem prirejajo številne dejavnosti in prereditve, ki pogosto niso povezane z muzejsko dejavnostjo.
Da prireditev na grajskem dvorišču ne bi ogrožala ...
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