Piazza B. Pahor in ljubezen pri skoraj 107 letih

»Tega zagotovo ne bi sprejel!« Tako je pisatelj Boris Pahor, odlikovan z najvišjimi državnimi priznanji Slovenije in Italije, odgovoril na pobudo, ki je po vsej verjetnosti bila provokacija, da bi tržaški Trg Oberdan blizu Narodnega doma preimenovali v Trg Borisa Pahorja. Pahor bo 26. avgusta dopolnil 107 let. Pravi, da bi rad doživel še ponatise svojih treh knjig, ki so v pripravi. Pa tudi, da je še vedno zaljubljen.Pisatelj in humanist, ki je posvetil življenje opozarjanju na grozote 20. stoletja, katerih žrtev je bil tudi sam, je jasnih misli dočakal izjemno starost. Želi si, da bi dočakal še ponatise nekaterih svojih del, ...