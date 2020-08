Pišem brez maske, s steriliziranim srcem

Rok Vilčnik je eden od najbolj ustvarjalnih in žanrsko raznolikih­ umetnikov. S psevdonimom rokgre je podpisan pod leposlovna dela, gledališke dramatizacije in besedila glasbenih uspešnic. Velja za iskanega in cenjenega avtorja, ki ga poznamo iz skupin Patetico, Pair in Pliš ter po sodelovanju z Neisho, Bilbi in Severo Gjurin. Pred časom se je z zasedbo Simpatico podal še na samostojno glasbeno pot. Večina vas povezuje z glasbo in gledališčem, redkokdo ve, da ste študirali slikarstvo.Pravzaprav likovno pedagogiko. Včasih me zamika ta tihi, meditativni del poustvarjanja sveta z notranjimi in zunanjimi očmi. Med pisanjem ...