Prefinjeni mehanizem narave in civilizacije

Festival Ples za vse!: ob mednarodnem dnevu plesa je združil umetnost in skupnost.

Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu plesa se je v Ljubljani odvil edinstven dogodek Ples za vse! kot prvi festival plesa v javnem prostoru, na katerem je sodelovalo več sto plesalcev različnih zvrsti. Izjemen dogodek, ki je bil zaradi slabega vremena prestavljen v prostore Narodne galerije (glavnina) in Moderne galerije (del delavnic), je kljub okrnjenim prizoriščem udejanjil uvodno misel, ki jo je ob mednarodnem dnevu plesa zapisala letošnja Prešernova nagrajenka za življenjsko delo, plesalka in koreografinja Mateja Bučar: »Ples ni zgolj abstrakcija življenja, je življenje samo. Je prefinjen mehanizem narave in civilizacije, združen v eno – zakladnica orodij, ki omogočajo, zdravijo in izumljajo.« V pričakovanju začetka delovanja prvega Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti ...