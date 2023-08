Po bolnici Franji prizadeta še rudarska hiša

Potem ko je julijsko neurje močno poškodovalo Partizansko bolnico Franja, je Mestni muzej Idrija sedaj ostal še brez rudarske hiše. V petek se je za objektom, ki je del Unescove dediščine živega srebra, utrgal večji zemeljski plaz. Prostovoljni gasilci so skupaj z zaposlenimi v muzeju odstranili del zemlje, preusmerili vodo in uredili drenažo, razmere na plazišču si je ogledala tudi geologinja. Premično dediščino, nameščeno v hiši, so spravili na varno.

Hiša iz druge polovice 18. stoletja, ki stoji nedaleč od mestnega središča, je ena zadnjih rudarskih, ki so stoletja oblikovale in odražale delavski značaj Idrije. Leta 1910 so v njej živele tri družine s kar 18 člani. Zadnja stanovalka je bila šivilja Dora Kos, ki je umrla leta 1984. Muzej je hišo odkupil od dedičev in jo v začetku devetdesetih 20. stoletja celovito obnovil. Danes kaže žalostno podobo. Ob 6. uri zjutraj se je v petek za hišo sprožil večji plaz, podrl leseno ograjo na desni strani in uničil odvodnjavanje objekta. Drugi plaz je vodo iz pobočja preusmeril, da je material prinesla do lesene drvarnice ob objektu.

Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač škodo v tem trenutku ocenjuje na najmanj 30.000 evrov: »To vključuje sanacijo zemljine in drenažo ob hiši, ki jo je treba odkopati, na novo postaviti cevi in jo zasuti nazaj. Težava je tudi odvodnjavanje ob hiši, ki je v celoti uničeno. Zemljina je padla, zato bo treba najti novo strugo za vodo.«

Pri sanaciji plazu nad hišo in pri čiščenju okolice objekta so združili moči muzejski delavci in prostovoljni gasilci. FOTO: Anja Intihar/Delo

Poseben račun za Franjo

Izpad dohodka bo zaradi zaprtosti objekta precejšen. V soboto popoldne je Kosmač s sodelavcema z lopato v roki brodil po blatu in skušal rešiti, kar se je dalo. Čas ni bil na njihovi strani, prav tako ne vremenska napoved in rosenje, ki se kar ni nehalo. Vsi so si želeli čim prej očistiti hišo, da bi se lahko začela sušiti. »Dokler se celotno območje ne bo celostno uredilo in stabiliziralo teren, bo rudarska hiša zaprta,« je opozoril Kosmač.

Mandat je zasedel pred vsega dobrim letom dni, naravne ujme mu dela niso niti malo olajšale. Kakšno je trenutno stanje v Partizanski bolnici Franja, ki jo je julija uničila povodenj, še ni jasno, saj je pot do nje še prenevarna. Veter je muzejskim delavcem ob tem uničil še urbano razstavo v Pivki in podrl več dreves na dostopni poti do Partizanske tiskarne Slovenija, a je oskrbnik stanje saniral, tako da je tiskarna odprta.

V Mestnem muzeju Idrija so že po neurju v Franji povabili vse, da jih podprejo z obiskom katere od razstav oziroma drugih objektov in jim tako finančno pomagajo. Na gradu Gewerkenegg že beležijo večji obisk. Za bolnico se zbirajo tudi namenska sredstva na transakcijskem računu idrijskega muzeja – doslej se je nabralo več kot štiri tisoč evrov.