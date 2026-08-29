Podnebje piše nova pravila za slovenske parke

Huda vročina. Ožgano listje. Oveneli cvetovi. Povsem porušen običajni ritem. »Neverjetno žalostno« in »grozno«. Zaščitni ukrepi. Iskanje rešitev. Prilagoditve za prihodnost. Sliši se kot distopično stanje, a takšna je realnost, ki je to poletje zaradi več vročinskih valov povzročila veliko škodo v slovitih zgodovinskih vrtovih impresionista Clauda Moneta v francoskem Givernyju. Z vprašanji, kako se odzivati na takšne razmere, se že srečujejo tudi zgodovinski parki in vrtovi pri nas, ki so del nepremične kulturne dediščine. V Givernyju, kjer je Monet živel več deset let ter si vrt, znan po japonskem mostu in znamenitih lokvanjih, urejal kot umetniško delo, je bila škoda po besedah namestnika glavnega vrtnarja Rémija Lecoutra najobsežnejša doslej. »Že načrtujemo prihodnje zasaditve in ...