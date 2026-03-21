Poezija je neizprosna resnica

Eden od osrednjih dogodkov je znova pesniški maraton, v društvu pisateljev poudarjajo nujnost poezije.

Srečko Kosovel je v pesmi Ves svet je kakor zapisal verze, ki bi lahko veljali tudi za poezijo: Jaz ne poznam starih in mladih,/vse je v meni./Stari in mladi, / vsi so v meni/z enim obrazom. Zakaj? Ker je lahko prav vse poezija, ona je v nas in mi smo del nje. Nič čudnega, da kdaj, ko je kaj neizmerno prijetno in lepo, z navdušenjem vzkliknemo: »To je pa čista poezija!« Da gre za eno od najbolj dragocenih oblik kulturnega in jezikovnega izražanja, kar jih premore človeštvo, je leta 1999 z razglasitvijo 21. marca za svetovni dan poezije prepoznal Unesco. Odtlej se ji ob tem dnevu na različne načine poklanjajo po­vsod po svetu, hkrati pa to ni le priložnost za njeno promocijo, temveč je tudi za širjenje sporočila o miru in slogi ter dajanje vidnosti manjšim ali ogroženim jezikom. Poezija ...