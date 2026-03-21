Poezija je neizprosna resnica

Eden od osrednjih dogodkov je znova pesniški maraton, v društvu pisateljev poudarjajo nujnost poezije.
Slovenski pesnik svetovnega formata Srečko Kosovel bi 18. marca praznoval rojstni dan, 27. maja pa bo minilo sto let od njegove smrti. FOTO: Voranc Vogel
Srečko Kosovel je v pesmi Ves svet je kakor zapisal verze, ki bi lahko veljali tudi za poezijo: Jaz ne poznam starih in mladih,/vse je v meni./Stari in mladi, / vsi so v meni/z enim obrazom. Zakaj? Ker je lahko prav vse poezija, ona je v nas in mi smo del nje. Nič čudnega, da kdaj, ko je kaj neizmerno prijetno in lepo, z navdušenjem vzkliknemo: »To je pa čista poezija!«
Da gre za eno od najbolj dragocenih oblik kulturnega in jezikovnega izražanja, kar jih premore človeštvo, je leta 1999 z razglasitvijo 21. marca za svetovni dan poezije prepoznal Unesco. Odtlej se ji ob tem dnevu na različne načine poklanjajo povsod po svetu, hkrati pa to ni le priložnost za njeno promocijo, temveč je tudi za širjenje sporočila o miru in slogi ter dajanje vidnosti manjšim ali ogroženim jezikom.
