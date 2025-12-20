  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Poje Morača – prinesite robčke s sabo!

    Najbolj priljubljena opera vseh časov La Traviata se vrača v Ljubljano.
    Milena Morača in Jurij Reja v operi Traviata leta 1992, iz arhiva SNG Opera in balet Ljubljana. FOTO: Tone Stojko
    Galerija
    Milena Morača in Jurij Reja v operi Traviata leta 1992, iz arhiva SNG Opera in balet Ljubljana. FOTO: Tone Stojko
    Dejan Kotnik
    20. 12. 2025 | 05:00
    3:09
    A+A-

    Marca se bo na oder ljubljanske Opere vrnila največkrat uprizorjena in najbolj priljubljena opera vseh časov Traviata Giuseppeja Verdija, nastala po romanu Dama s kamelijami Alexandra Dumasa.­ Partituro je napisal Francesco Maria Piave. Krstno je bila uprizorjena leta 1853 v Benetkah.

    image_alt
    Operne hiše med upanjem in negotovostjo

    »Ker Verdijevo Traviato v zadnji postavitvi uprizarjamo že več kot dvajset let, je scenografsko in kostumografsko precej načeta oziroma iztrošena. Zato smo se odločili, da si po toliko letih zasluži novo postavitev,« so za Delo povedali v SNG Opera in balet Ljubljana. »Režijo smo zaupali belgijskemu umetniku Franku Van Laeckeju, ki se je pri nas s svojo estetiko že nekajkrat izkazal in priljubil občinstvu. Traviato si kot klasično zgodbo iz železnega repertoarja našega gledališča želimo ohraniti, saj je med našim občinstvom zelo priljubljena, in veseli smo, da ji bomo vdahnili novo živost, življenje.«

    Glavno vlogo kurtizane Violette Valéry je pred več kot 30 leti uprizorila sopranistka Milena Morača, ki danes praznuje 71. rojstni dan. Izjemna pevka, ki je bila poročena z legendarnim Jurijem Součkom, se danes spominja: »Že v otroštvu sem naletela na knjigo Dama s kamelijami, ki me je zelo prevzela. Pozneje sem jo še velikokrat prebirala. Potem je prišel v kino tudi film z Greto Garbo. Nepozabno se mi je vtisnil v spomin; bila sem stara kakšnih dvanajst let. Nato sem na televiziji videla monodramo Dama s kamelijami in potem, kot krono te čudovite zgodbe, še opero Traviata. Takrat se je ta lik globoko naselil v meni. Kasneje, na začetku moje operne kariere, ko sem že odpela vrsto vlog, je v meni nenehno tlela želja, da bi pela Violetto, in sem jo z velikim strahospoštovanjem na skrivaj začela študirati.«

    To je počela približno sedem let, medtem ko je osvajala tudi druge vloge. Ko je nastopil trenutek in so ji dodelili vlogo Violette, je bila nanjo več kot pripravljena. »Prva predstava – moja Violetta je z mano zaživela in tako naslednjih več kot trideset let. Moja domača, Jurij in Hana [njena hči], sta rekla, da sem se vsakič pred predstavo Traviate­ začela spreminjati že cel teden prej. Nekakšen družinski obred je bil vsakoletni izlet v Opatijo, ko so cvetele kamelije. Jurij mi je nosil kamelije na predstavo, moja najboljša prijateljica mi je iz Prage prinesla nakit za predstavo … skratka, ves moj najožji krog je živel z vsako predstavo Traviate. V Mladini je enkrat v napovedniku pisalo: 'Traviata v ljubljanski Operi, poje Morača – prinesite robčke s sabo!'«

    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju

    Aleksander Čeferin: Salonski levičarji sovražijo bogate, obožujejo denar

    Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
    Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

    Jutri se izteče zakonski rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim pedofilom.
    Jure Kosec 18. 12. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Virusi

    Zdravi otroci doma, bolni v vrtcih in šolah

    Iz vrtcev in šol v zadnjem obdobju prihajajo opozorila staršem, naj bolnih otrok ne vozijo v vrtec in šolo.
    Pija Kapitanovič 19. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Polnil je koš

    LeBron James o Luki Dončiću: Tako prekleto dober je, da je že smešno

    Slovenski as pri Los Angeles Lakers je NBA poglavje pri jezernikih začel februarja prav proti tekmecem iz Salt Lake Cityja. V mesecu dni jim je nasul 115 točk.
    19. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Milena MoračaLa TraviataSNG Opera in balet Ljubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Začenja se finale za Delovo osebnost leta. Za koga boste glasovali?

    Še enkrat predstavljamo posameznike, ki so s svojim delom, talentom in požrtvovalnostjo zaznamovali letošnje leto.
    Delo 20. 12. 2025 | 05:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma zdravstva

    Pristopi k zdravljenju zdravstva

    Odsotnost strukturiranega pristopa je eno glavnih, toda žal spregledanih področij v veliki meri zgrešenega reformiranja.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Brice van de Walle, Mastercard Europe

    Številke na plačilnih karticah bodo kmalu preteklost

    Zlorab plačilnih kartic je vse več in tudi primerov, ko ljudje podatke, ki zlorabe omogočajo, posredujejo sami. Plačilna industrija odgovarja z novimi pristopi.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Profesorica književnosti, ki se vtika v policijske primere

    Harry Wild je lahkotna, gledljiva kriminalna serija, ki stavi predvsem na karizmo glavne igralke Jane Seymour.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Brice van de Walle, Mastercard Europe

    Številke na plačilnih karticah bodo kmalu preteklost

    Zlorab plačilnih kartic je vse več in tudi primerov, ko ljudje podatke, ki zlorabe omogočajo, posredujejo sami. Plačilna industrija odgovarja z novimi pristopi.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Profesorica književnosti, ki se vtika v policijske primere

    Harry Wild je lahkotna, gledljiva kriminalna serija, ki stavi predvsem na karizmo glavne igralke Jane Seymour.
    20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji se obeta prva slovenska tovarna umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo