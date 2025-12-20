Poje Morača – prinesite robčke s sabo!

Marca se bo na oder ljubljanske Opere vrnila največkrat uprizorjena in najbolj priljubljena opera vseh časov Traviata Giuseppeja Verdija, nastala po romanu Dama s kamelijami Alexandra Dumasa.­ Partituro je napisal Francesco Maria Piave. Krstno je bila uprizorjena leta 1853 v Benetkah.

»Ker Verdijevo Traviato v zadnji postavitvi uprizarjamo že več kot dvajset let, je scenografsko in kostumografsko precej načeta oziroma iztrošena. Zato smo se odločili, da si po toliko letih zasluži novo postavitev,« so za Delo povedali v SNG Opera in balet Ljubljana. »Režijo smo zaupali belgijskemu umetniku Franku Van Laeckeju, ki se je pri nas s svojo estetiko že nekajkrat izkazal in priljubil občinstvu. Traviato si kot klasično zgodbo iz železnega repertoarja našega gledališča želimo ohraniti, saj je med našim občinstvom zelo priljubljena, in veseli smo, da ji bomo vdahnili novo živost, življenje.«

Glavno vlogo kurtizane Violette Valéry je pred več kot 30 leti uprizorila sopranistka Milena Morača, ki danes praznuje 71. rojstni dan. Izjemna pevka, ki je bila poročena z legendarnim Jurijem Součkom, se danes spominja: »Že v otroštvu sem naletela na knjigo Dama s kamelijami, ki me je zelo prevzela. Pozneje sem jo še velikokrat prebirala. Potem je prišel v kino tudi film z Greto Garbo. Nepozabno se mi je vtisnil v spomin; bila sem stara kakšnih dvanajst let. Nato sem na televiziji videla monodramo Dama s kamelijami in potem, kot krono te čudovite zgodbe, še opero Traviata. Takrat se je ta lik globoko naselil v meni. Kasneje, na začetku moje operne kariere, ko sem že odpela vrsto vlog, je v meni nenehno tlela želja, da bi pela Violetto, in sem jo z velikim strahospoštovanjem na skrivaj začela študirati.«

To je počela približno sedem let, medtem ko je osvajala tudi druge vloge. Ko je nastopil trenutek in so ji dodelili vlogo Violette, je bila nanjo več kot pripravljena. »Prva predstava – moja Violetta je z mano zaživela in tako naslednjih več kot trideset let. Moja domača, Jurij in Hana [njena hči], sta rekla, da sem se vsakič pred predstavo Traviate­ začela spreminjati že cel teden prej. Nekakšen družinski obred je bil vsakoletni izlet v Opatijo, ko so cvetele kamelije. Jurij mi je nosil kamelije na predstavo, moja najboljša prijateljica mi je iz Prage prinesla nakit za predstavo … skratka, ves moj najožji krog je živel z vsako predstavo Traviate. V Mladini je enkrat v napovedniku pisalo: 'Traviata v ljubljanski Operi, poje Morača – prinesite robčke s sabo!'«