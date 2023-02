Poklic, v katerem se učenje nikoli ne konča

V nadaljevanju preberite:

Pred desetletji se o ilustraciji še ni govorilo kot o stroki – ilustratorka in vodja katedre za razvoj ilustracije na ALUO Suzi Bricelj se je spomnila številnih opazk, kot je ta, da je ilustracija »slikarstvo na kuhinjski mizi« –, danes pa se ta vse bolj razvija in profesionalizira. Kakšno vlogo pri tem igrajo ustrezno zasnovani in vitalni izobraževalni programi?