Polemike ob bojkotu

Sedemnajst tisoč ruskih umetnikov ter šest tisoč ruskih arhitektov je podpisalo odprto pismo z naslovom Ne vojni. Medtem se vrstijo odpovedi in prepovedi sodelovanja ruskih avtorjev na večini kulturnih prireditev v Evropi, ZDA in drugod po svetu, kar sproža polemike, ali nista vsesplošno bojkotiranje ruske kulture in izolacija umetnikov, ki so večinoma kritični do avtoritarne ruske politične vrhuške, pravzaprav kontraproduktivno.