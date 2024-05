Zavračajo sponzorstvo podjetij, ki poskušajo izboljšati svojo javno podobo

V nadaljevanju preberite:

Literarni festival Hay, eden najpomembnejših v Veliki Britaniji, se pridružuje vrsti kulturnih prireditev in institucij, ki zavračajo sponzorstvo podjetij, ki vlagajo v pridobivanje ali predelavo fosilnih goriv ali v katere druge sporne posle. Potem ko so številni renomirani udeleženci sporočili, da se festivala ne bodo udeležili, če ga bo sponzorirala investicijska družba Baillie Gifford, so se organizatorji odločili pogodbo s to družbo prekiniti.