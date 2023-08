Ponovno razsvetljeno mesto

V nadaljevanju preberite:

Program Evropske prestolnice kulture poteka (EPK) že od leta 1985, in čeprav številne študije kažejo, da pri večini mest, ki so prejela ta naslov, ni zaznati prelomnih in predvsem dolgoročnih transformativnih učinkov, nekaterih pozitivnih sprememb vendarle ne gre prezreti. Če nič drugega, se urbana identiteta spremeni že z obnovo historičnih stavb ali vsaj fasad in takšen je tudi primer romunskega Temišvarja. Morda je naziv mali Dunaj ali mesto rož nekoliko pretiran, vsekakor pa gre glede na historični arhitekturni fond iz različnih zgodovinskih obdobij, od baroka in klasicizma do secesije, in navsezadnje za nekatere izpeljave romunskega nacionalnega sloga za očarljivo mesto, ki morda nikoli več ne bo figuriralo kot nekdanja prestolnica Banata v okviru Avstro-Ogrske, vendar si vsekakor še kako zasluži obisk.