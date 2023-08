Poplave poškodovale kulturno dediščino

Poplave so v več krajih poškodovale tudi kulturno dediščino in druge kulturne objekte, kot so knjižnice, med njimi v Škofji Loki, Medvodah, Celju in Ravnah na Koroškem. Vseh informacij še ni, prav tako še ni znana škoda. Glede na razsežnosti poplav sicer na pristojnem ministrstvu predvidevajo, da je veliko večja od trenutno razpoložljivih podatkov.

Zgodovinski arhiv Ljubljana - Enota Škofja Loka FOTO: Judita Šega/zgodovinski Arhiv Ljubljana

Kot so sporočili z ministrstva, so poplave na Gorenjskem poškodovale škofjeloško enoto Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Knjižnico Medvode in Ravnikarjevo spominsko ureditev v Begunjah. V Begunjah na Gorenjskem je poškodovalo tudi Grad Katzenstein in obe pokopališči. V Volčjem potoku je nastala škoda v parku, med drugim na drevesih in pri parkovni opremi.

Ravnikarjeva spominska ureditev - Begunje FOTO: Zavod Za Varstvo Kulturne Dediščine

V Idriji plaz ogroža objekt Unescove dediščine Rudarska hiša, ali je prišlo do dodatnih poškodb v Partizanski bolnici Franja, še ni znano. Na Ravnah na Koroškem pa je poplavilo objekt Stare Železarne.

Rudarska hiša v Idriji – kulturni spomenik državnega pomena in UNESCO spomenik; objekt je v upravljanju Mestnega muzeja v Idriji FOTO: Anja Intihar

V porečju Savinje so bili poškodovani središče Šoštanja in Mozirja ter staro mestno jedro Celja, ki so kot urbanistični spomeniki pod kulturno zaščito. V Celju je poplavilo tudi osrednjo knjižnico, a jim je veliko gradiva uspelo rešiti.

Na Dolenjskem je deževje poškodovalo več lokacij, kjer ima Dolenjski muzej Novo mesto svoje razstavne in depojske prostore, in sicer depo v Bršljinu, osrednji razstavni prostor v muzeju v Novem mestu in Jakčev dom v Novem mestu. Voda je predrla kritino na strehah, vendar muzejski predmeti niso utrpeli poškodb, so pokazali popoldanski podatki ministrstva.

V nekaterih muzejih in arhivih, kjer so glede na poplavne razmere pričakovali škodo, se to ni zgodilo, med drugim v Pokrajinskem muzeju in Zgodovinskem arhivu v Celju ter v Koroški galeriji likovnih umetnosti in Koroškem muzeju. V zadnjih dveh so s pomočjo zaposlenih in prostovoljcev uspeli zavarovati skupni depo v Pamečah pri Slovenj Gradcu.

Stara železarna na Ravnah na Koroškem, prostovoljci so pomagali odstraniti blato. FOTO: Koroški Pokrajinski Muzej

"Za kakšne poškodbe gre in na koliko je ocenjena škoda, v tem trenutku še ni znano," so zapisali na ministrstvu, kjer predvidevajo, da je veliko večja, kot so pokazale informacije, ki so jih zbrali do dopoldneva. Kot računajo, bo več znanega, ko se bodo razmere umirile in bodo zaposleni lahko dostopali do objektov in lokacij, ki so jih poplave prizadele.

Stara železarna na Ravnah na Koroškem. Blato na srečo ne sega zelo visoko. FOTO: Koroški Pokrajinski Muzej

Kot so še sporočili, so teren obiskali tudi konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vendar jih pri ugotavljanju stanja objektov kulturne dediščine še vedno precej ovirajo razmere. Tako denimo še nimajo podatkov za zgornjo Savinjsko dolino. Iz Črne na Koroškem pa sporočajo, da je bil pod vodo Plečnikov spomenik.

V Mariboru in okolici večjih posledic škode na objektih kulturne dediščine niso zaznali, podobno na Primorskem. Kako je v Sečoveljskih solinah, trenutno še ni znano.

Na večjih objektih, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana, škode ni. V SNG Opera in Balet Maribor pa so opazili zamakanje strehe.