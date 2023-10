Poslovil se je glasbenik, član Avtomobilov David Šuligoj

Pevec in ustanovni član skupine Avtomobili Marko Vuksanović je za Delo potrdil, da je ponoči po hudi in kratkotrajni bolezni umrl basist skupine David Šuligoj. Avtomobili, ki sta jih leta 1982 ustanovila brata Mirko in Marko Vuksanović, sodijo med najbolj prepoznavne domače glasbene zasedbe, ki so nam v več desetletij trajajoči karieri podarili več kot deset albumov.

V zadnji postavi so poleg bratov Vuksanovič in Davida Šuligoja delovali še Boštjan Andrejc Bushy na kitari in David Morgan na bobnih.

Marko Vuksanović je povedal, da je bil David Šuligoj najbolj znan kot basist, producent in snemalec. »Svojo glasbeno pot je začel v lokalnih skupinah, širše pa se je kot basist uveljavil v skupinah Rose, Skunk Funk, Los Malancanos in Avtomobili. Kot snemalec, producent ali glasbenik je sodeloval med drugimi z Avtomobili, Zoranom Predinom, Šank Rockom, Arsenom Dedićem, Iztokom Mlakarjem in Faraoni ...«

Z Avtomobili je sodeloval od leta 1990 kot snemalec in koproducent, od leta 2000 pa tudi kot basist. Vsega skupaj je s skupino posnel 10 albumov; pet kot basist. Bil je soustanovitelj radia Robin, zavoda Gong, ustanovil je studia Rose in Sonus.