Poslovila se je Brigita Pavlič

Veliko prezgodaj se je poslovila Brigita Pavlič. Na slovenski medijski in predvsem kulturni sceni, pa tudi kot predavateljica in profesorica je izstopala z neizmerno strastjo do vsega, česar se je lotila. Radijski poslušalci se spominjajo njenega očarljivega glasu ter sugestivnih zgodb in analiz umetniške produkcije, dijaki in študenti – nazadnje je bila predavateljica za kulturno dediščino in kulturni ter butični turizem na Višji gostinski šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru – pa kot predano profesorico, ki je znala navdušiti s široko razgledanostjo in predvsem z velikim žarom in naklonjenostjo do slušateljev.

Zaznamovali so jo široko znanje, neizmerna radovednost, pa tudi neortodoksnost, izjemna imaginacija, odločnost in vehementnost. Kombinacija vseh teh lastnosti se je pokazala v njenem ustvarjalnem delu, še zlasti pri vodenju Koncertne poslovalnice mariborskega Narodnega doma ter pri organizaciji Festivala Maribor, ki je pod njenim vodstvom med letoma 2009 in 2015 prerasel v eminenten mednarodni festival z domiselno koncipiranim programom, renomiranimi umetniškimi vodji ter številnimi izjemnimi poustvarjalci.

Kar je opazila tudi mednarodna glasbena kritika, festival je bil redno umeščen med najpomembnejše tovrstne prireditve tudi v evropskem merilu, za svoje dosežke pri organizaciji glasbenega življenja v mestu je med drugim prejela tudi Glazerjevo listino. Ob profesionalnih dosežkih so jo odlikovali tudi izjemna srčnost in vitalnost ter navsezadnje tudi izreden smisel za humor, kar ji je omogočalo, da je kljub težki bolezni vse do zadnjega polno živela svoje življenje. S tem je bila in bo tudi v prihodnje za številne prijatelje, znance in profesionalne kolege svojevrsten vzor in navdih.