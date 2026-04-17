Komisijo pri SAZU zmotil predlog pravopisa, ZRC: To je zavajanje

V revizijski fazi Pravopisa 8.0 se med sorodnima institucijama kažejo različni pogledi na postopek nastajanja novega pravopisa in upoštevanje pripomb.

Predvidoma konec leta naj bi bil pripravljen posodobljen pravopis,­ Pravopis 8.0, s katerim se že več let ukvarja pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJFR). Vsako poglavje je pospremila javna razprava, zadnja je bila ­februarja. Z očitki o nedoslednosti in pomanjkljivostih se je ob predlog pravopisa v izjavi za javnost v minulih dneh obregnila komisija za slovenski jezik v javnosti (KSJJ) pri SAZU; na ZRC SAZU so to označili za napačno in zavajajoče. Razmerja med deležniki so kompleksna, sodelovanje ZRC SAZU in SAZU v pravopisni komisiji pa je prostovoljno, neobvezujoče in temelji na medsebojnem zaupanju. Izjavo je KSJJ pri SAZU skupaj z nekaj primeri predloga pravil Pravopisa 8.0 soglasno sprejela na seji 7. aprila 2026. ...