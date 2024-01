Predaja štafetne palice v enem najuglednejših svetovnih muzejev

V nadaljevanju preberite:

Uspešna podjetja običajno dosegajo rast števila strank in prihodkov, širijo svoje poslovanje, povečujejo kapacitete, včasih tudi prevzemajo druga podjetja. Podobno velja za dunajsko Albertino, ki hrani eno najpomembnejših zbirk grafične umetnosti na svetu in v kateri so vsako leto tudi posebne razstave.

Zadnjih 25 let je bil generalni direktor Albertine Klaus Albrecht Schröder (68). Konec tega leta bo stolček predal 50-letnemu nemškemu umetnostnemu zgodovinarju Ralphu Gleisu, trenutno direktorju Stare narodne galerije v Berlinu.