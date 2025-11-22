  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Predmeti, ki nas obdajajo, odsevajo naše vrednote

    Blagovna znamka Made in Slovenia, ki združuje vrhunce sodobnega oblikovanja, je steber naše kulturne identitete in gospodarstva.
    Blagovna znamka Made in Slovenia skrbi za sistematično vrednotenje, razvoj in promocijo kakovostnega slovenskega oblikovanja. Na fotografiji razstava Ustvarjeno v Sloveniji, palača Cukrarna, 2022. FOTO: Klemen Ilovar
    Galerija
    Blagovna znamka Made in Slovenia skrbi za sistematično vrednotenje, razvoj in promocijo kakovostnega slovenskega oblikovanja. Na fotografiji razstava Ustvarjeno v Sloveniji, palača Cukrarna, 2022. FOTO: Klemen Ilovar
    Pia Prezelj
    22. 11. 2025 | 06:00
    13:29
    A+A-

    Kaj imajo skupnega baletni dresi, pitnik za čebele, polifonični sintetizator, kolesarski sedež in alpinistični nahrbtnik? Povezuje jih projekt Made in Slovenia, ki pod okriljem Centra za kreativnost (CzK) pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje skrbi za sistematično vrednotenje, razvoj in promocijo kakovostnega slovenskega oblikovanja, ob tem pa uteleša vrednote lokalne in trajnostne produkcije ter potrošnje. Kot so poudarili na CzK, so domači oblikovalski izdelki ključni tako z vidika ohranjanja kulturne identitete kot zaradi neposrednega vpliva na razvoj lokalnega gospodarstva.

    »Ko se udeležiš oblikovalskih dogodkov v tujini, na primer milanskega tedna oblikovanja, je hitro jasno, kako in predvsem koliko države vlagajo v predstavitve dosežkov ustvarjalcev, oblikovalcev,« sta poudarili Anja Zorko, vodja CzK, in Kristina Dešman, vodja projektov CzK.

    »Države se predstavljajo z nacionalnimi selekcijami oblikovanja, ki pokrivajo različna področja, pri čemer organizacije, kot so nizozemska Stimulierungsfond, danski MindCraft, švicarska ProHelvetia in avstrijski Advantage Austria​, finančno, organizacijsko in promocijsko podpirajo ustvarjalce ter okolje kulturno-kreativnega sektorja.

    Države, ki se zavedajo pomena ustvarjalnosti in oblikovanja, predstavitve sodobnega oblikovanja pogosto dopolnjujejo z bogatimi in skrbno pripravljenimi razstavami, ki predstavljajo oblikovanje tudi skozi oblikovalsko zgodovino, te dogodke pa pogosto omogočajo različna ministrstva, ne zgolj kulturna, saj se zavedajo, da sodobno oblikovanje in ustvarjalnost nista zgolj stvar kulture«.

    Kajti umetnost je, pravita, »od prvih velikih industrijskih razstav v začetku 19. stolet­ja oziroma od prve svetovne razstave leta 1851 v Londonu delovala kot pomembna nosilka nacionalne identitete in sredstvo, s katerim so države oblikovale svojo podobo oziroma predstavljale svoje tehnološke dosežke, estetske ideale in kulturne posebnosti, s tem pa utrjevale prisotnost v mednarodnem prostoru. V tem kontekstu so nacionalne predstavit­ve delovale kot oblika mehke moči in služile kot subtilno, a učinkovito diplomatsko orodje za krepitev ugleda, vpliva in prepoznavnosti posameznih držav.«

    image_alt
    Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba

    Slednje je poudarila tudi Petra Čeferin, arhitektka in predstojnica katedre za zgodovino, teorijo in prenovo na Fakulteti za arhitekturo UL, ki meni, da je projekt Made in Slovenia »pomemben ne le za področje oblikovanja, temveč tudi za družbo in državo«, kar ponazarja primer Finske, ki »danes slovi kot dežela kakovostnega oblikovanja (in arhitekture). Ta sloves ima svojo zgodovino in je rezultat dela. Njegovi začetki segajo v sredino prejšnjega stoletja; takrat so oblikovalci, organizirani v institucijo Združenja uporabnih umetnosti, z močno podporo države organizirali mednarodno promocijo finskega oblikovanja, ki je imela izjemne učinke.

    Finsko oblikovanje je bilo tako na Finskem kot v mednarodnem prostoru vidno kot vrhunsko oblikovanje, hkrati je to priznanje delovalo kot opora pri nadaljnjem razvoju.« S konstruiranjem podobe finskega dizajna se je v svetu vzpostavila nova podoba Finske kot napredne države, ki podpira ustvarjalnost in izobraževanje ter posveča pozornost kakovostnemu bivanju.

    Veliko uspešnih slovenskih oblikovalskih izdelkov se povezuje z lokalnimi tehnikami, motivi, naravnimi materiali oziroma z vsem tistim, kar določa naše okolje.

    Barbara Koželj Podlogar, direktorat za ustvarjalnost MK

    Oblikovano in izdelano v Sloveniji

    Skupna blagovna znamka Made in Slovenia, sistematična podpora slovenskim ustvarjalcem pri komuniciranju oblikovalske odličnosti in izvora, si z znakom odličnosti in selekcijo slovenskih daril prizadeva prav za slednje, pri čemer Anja Zorko poudarja, da je »razmišljanje o domači in mednarodni promociji slovenskega oblikovanja skozi sistematično predstavljanje doma in po svetu dolga zgodba«.

    Še pred projektom CzK, ki pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) deluje pod okriljem ministrstva za kulturo kot kohezijski projekt, sofinanciran od Evropske unije in Republike Slovenije, je bila v MAO zasnovana razstava sodobnega slovenskega oblikovanja Silent revolutions, ki je oblikovanje prepletla z gospodarstvom.

    »Razstava je bila s številnimi gostovanji in odličnim odzivom več let uspešna pri promociji slovenskega oblikovanja in gospodarstva v tujini, iz česar je nastala tudi potreba, da Slovenija nadaljuje tovrstne nacionalne predstavitve in ustvari nacionalno selekcijo odličnih oblikovalskih izdelkov, združenih pod skupno blagovno znamko,« sta poudarili sogovornici.

    Tako se je takrat pod vodstvom Mike Cimolini začel projekt Made in Slovenia, ki združuje oblikovalske izdelke, v več kot petdesetih odstotkih izdelane ter oblikovane v Sloveniji, izdelke, ki so »trajnostni, inovativno, oblikovno domišljeni, jasni in funkcionalni ter družbeno angažirani in s katerimi se kulturni in kreativni sektor prepleta z gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem«.

    Kot je poudarila direktorica MAO Maja Vardjan, Made in Slovenia »predstavlja dobro oblikovane izdelke ter pri tem vzpostavlja kriterije, ki izhajajo iz današnjega časa. Ne glede na to, ali je izdelek tehnološko inovativen ali formalno dovršen, ga danes ne moremo označiti za dobro oblikovanje, če ne obravnava odgovorno vprašanj produkcije, materialov, potrošnje in trajnosti. Zato blagovna znamka, kot je Made in Slovenia, ni le znak, temveč je tudi vrednota, ki ustvarjalcem daje referenčni okvir in simbol zaupanja na domačih in tujih trgih, hkrati pa zagotavlja prepoznavno in konsistentno zgodbo o kakovosti in ambiciji oblikovanja v Sloveniji.«

    Slovenija ima bogato tradicijo odličnih oblikovalcev, ki so zaznamovali oblikovanje in industrijsko proizvodnjo dvajsetega stoletja. Sodobni oblikovalci nadaljujejo in nadgrajujejo lokalno tradicijo.

    Anja Zorko in Kristina Dešman, CzK

    Raznolike oblikovalske prakse

    Izbor izdelkov, vključenih v blagovno znamko Made in Slovenia, od začetka poteka prek javnih pozivov, na katere lahko vsak ustvarjalec, organizacija ali podjetje brezplačno prijavi svoje izdelke, med prijavljenimi pa nato izbirajo strokovne komisije CzK, ki vključujejo produktne, grafične, unikatne, tudi modne oblikovalce, pa tudi strokovnjake z drugih področij. Izdelki tako izhajajo iz raznolikih oblikovalskih praks, od produktnega oblikovanja in rokodelstva do skupnostnih praks. Izbrani izdelki prejmejo značko odličnosti Made in Slovenia, oblikovalci studia Kruh pa so zasnovali grafično kodo, ki je unikatno ustvarjena za vsak izdelek. V selekcijo slovenskih daril se uvrstijo izdelki manjših dimenzij, ki že obstajajo na trgu in slovensko dediščino povezujejo s sodobnim oblikovanjem.

    Kot so poudarili pri CzK, so skupinske mednarodne razstave in predstavitve slovenskega oblikovanja pod okriljem znamke Made in Slovenia za »mnoge, predvsem mlajše oblikovalce, prvi stik z mednarodnim trgom, mednarodnimi sejmi, mediji in drugimi strokovnjaki ter mednarodnim občinstvom«. Kar četrtina sodelujočih ustvarjalcev oziroma oblikovalcev je poročala o povečanju prodaje, prepoznavnosti, večjem povpraševanju ter novih stikih s strankami in trgom.

    »Učinki mednarodnih nacionalnih predstavitev so veliko več od gole prodaje izdelkov,« je poudarila Kristina Dešman, saj je ključno tako »navezovanje stikov s producenti, kuratorji, naročniki in mediji kot tudi ustvarjanje nacionalne prepoznavnosti in prisotnosti. Mnoge države izdatno vlagajo v tovrstne mednarodne predstavitve in imajo na ključnih mednarodnih dogodkih, kot je milanski teden oblikovanja, več sočasnih razstav in predstavitev – od kuratorskih razstav, pogovorov in debat do zgodovinskih predstavitev ter predstavitev sodobne produkcije ali produkcije mlajših generacij ustvarjalcev.«

    Tudi Primož Jeza, prejemnik znaka odličnosti Made in Slovenia, sicer pa arhitekt, oblikovalec ter izredni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in Fakulteti za arhitekturo UL, pravi, da znak odličnosti in selekcija daril Made in Slovenia »ne izpostavljata le kakovosti in izvirnosti, temveč tudi trajnost, inovativnost ter medsebojno povezovanje ustvarjalnega in gospodarskega sektorja. Made in Slovenia je pomembna podpora ustvarjalcem pri potrjevanju njihove odličnosti, kar je seveda ključno za nadaljnji razvoj ter mednarodno vidnost slovenskega oblikovanja in tudi gospodarstva.«

    Ne glede na to, ali je izdelek tehnološko inovativen ali formalno dovršen, ga danes ne moremo označiti za dobro oblikovanje, če ne obravnava odgovorno vprašanj produkcije, materialov, potrošnje in trajnosti.

    Maja Vardjan, MAO

    Humor in obrtniško znanje

    Na dejstvo, da je pri projektu pomembno prav povezovanje in sodelovanje z različnimi sektorji, je opozorila tudi Barbara Koželj Podlogar, generalna direktorica direktorata za ustvarjalnost ministrstva za kulturo. »S takšnimi povezovanji je namreč lažje utrjevati znamke in odličnost slovenskega oblikovanja. Menim, da je to obetaven začetek, na katerem bo treba še naprej graditi.

    Če je blagovna znamka dobro zasnovana, ima jasna sporočila in pripovedni tok, ima tudi moč; lahko rečemo, da ima potencial,« je povedala in dodala, da se »veliko uspešnih slovenskih oblikovalskih izdelkov povezuje z lokalnimi tehnikami, motivi, naravnimi materiali oziroma z vsem, kar določa naše okolje. Ta avtentičnost, ki združuje korenine, sodobnost, jasne vrednote in naracijo, je po mojem bistvo komunikacije za utrjevanje blagovne znamke.«

    Specifičnost slovenskega oblikovanja, zasidranega tako v prostoru kot v ljudeh, je poudaril tudi Jan Boelen, kustos na področju oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti ter višji svetovalec pri centru sodobne umetnosti Luma Arles in Atelier Luma, ki pravi, da ima »dejstvo, da je Slovenija majhna država v nekoliko pozabljenem kotičku Evrope, za posledico redko kombinacijo izjemnega in nepredvidljivega oblikovanja. Zdi se, da so izdelki Made in Slovenia ustvarjeni za prijatelje, bližnje. To niso standardizirani izdelki globaliziranega sveta.«

    Kot je poudaril, so izdelki Made in Slovenia »pogosto rezultat tesnega sodelovanja med ljudmi, ki imajo iste vrednote, kar jih naredi izjemno in izredno kakovostne«, kot enega od adutov projekta je izpostavil tudi za oblikovalsko javnost odprt razpis, ki zagotavlja, da izdelkov »ne naročajo turistični ali drugi uradi, kot je praksa v drugih državah, temveč jih izbere skupina strokovnjakov. Ustvarjalnost, humor, vedrina, obrtniško znanje in inovativnost so merila izbora, ki vodi v odlično in vselej presenetljivo mešanico projektov, ki so lahko standard za celotno kreativno industrijo.«

    image_alt
    Katarina Dekleva, Rok Oblak, Bor Pungerčič: Prehod od potrošnika do ustvarjalca

    Potenciali slovenskega oblikovanja

    Razumevanje in uporaba oblikovalskih izdelkov sta ključna tako z vidika ohranjanja kulturne identitete kot razvoja lokalnega gospodarstva, saj »predmeti, ki nas obdajajo, niso le funkcionalni, temveč odsevajo tudi načine življenja, vrednote, razumevanje prostora in odnos do materialnosti,« sta poudarili Anja Zorko in Kristina Dešman.

    Slovenija ima po njunem bogato tradicijo odličnih oblikovalcev, »kot so Niko Kralj, Saša Mächtig, Davorin Savnik, Janja Lap in drugi, ki so zaznamovali slovensko oblikovanje in industrijsko pro­izvodnjo 20. stoletja. Sodobni oblikovalci nadaljujejo in nadgrajujejo lokalno tradicijo. Pri nas obstajajo vrhunski oblikovalci in njihovi izdelki so enako kakovostni kot izdelki iz tujine, naša naloga pa je ozaveščati javnost, kaj pomenijo dobro oblikovanje, lokalna produkcija in trajnostna produkcija ter lokalna potrošnja, ki zmanjšuje okoljski odtis in krepi regionalne verige vrednosti.

    Zavestno poseganje po domačih izdelkih utrjuje lokalno oblikovalsko in ustvarjalno produkcijo ter identiteto, prispeva k razvoju gospodarstva in spodbuja pogoje, v katerih lahko domača oblikovalska scena in ustvarjalci rastejo ter so prepoznavni tudi kot strateška gospodarska in razvojna priložnost za našo državo.«

    Potenciali oblikovanja izhajajo prav iz te prepletenosti kulturne in ekonomske vrednosti, sta dodali sogovornici, »in čas bi že bil, da naša država to prepozna ter začne v to bolj sistematično vlagati«.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Kultura  |  Razno
    Dunajski teden oblikovanja

    Nakup zelenjave kot povod za politično participacijo

    Dunajski teden oblikovanja z 200 dogodki na več kot 50 lokacijah prinaša inovativne oblikovalske prakse in premisleke.
    Pia Prezelj 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    ALUO

    40 let oblikovanja na ALUO: Od storitvenega do spekulativnega

    Oblikovanje deluje v trikotniku umetnost – družba – tehnologija, je poudarila Petra Černe Oven.
    Pia Prezelj 25. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Tomato Košir

    Tomato Košir: Pozorni bodite pri tistih, ki veliko govorijo, a malo povejo

    Monografija Vizualni komentar je droben opomin ob cikličnosti zgodovine, da bi nam prihranil ponovitve napak, pravi Tomato Košir.
    Pia Prezelj 22. 2. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zavajajoče oglaševanje

    Čeprav sta bila izdelka odpoklicana, sta še vedno med najbolj prodajanimi

    Število prijav oglaševanja izdelkov, ki se lažno predstavljajo z zdravilnimi lastnostmi, raste, a marsikateri izdelek je tvegan za zdravje.
    Saša Bojc 21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako se zaščititi pred vedno pametnejšimi napadi

    Tudi najmanjša podjetja so postala privlačna tarča napadalcev, ki izkoriščajo slabo zaščito in premalo znanja zaposlenih.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MADE INmade in sloveniaoblikovanjeumetnostMAOCenter za kreativnostblagovne znamke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Razno
    Made in Slovenia

    Predmeti, ki nas obdajajo, odsevajo naše vrednote

    Blagovna znamka Made in Slovenia, ki združuje vrhunce sodobnega oblikovanja, je steber naše kulturne identitete in gospodarstva.
    Pia Prezelj 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Miss Universe ima novo kraljico

    Tekmovanje je bilo letos polno škandalov, Slovenki Hani Klaut pa se je primerila neljuba kostumska napaka.
    22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Komu bo tokrat pripadla Madonnina? Kdo bo kralj v severnem Londonu?

    Konec tedna na evropskih zelenicah izstopata mestna obračuna med Arsenalom in Tottenhamom ter Interjem in Milanom. ManCity pri srakah. Na Reki jadranski derbi.
    Peter Zalokar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 22. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Miss Universe ima novo kraljico

    Tekmovanje je bilo letos polno škandalov, Slovenki Hani Klaut pa se je primerila neljuba kostumska napaka.
    22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Komu bo tokrat pripadla Madonnina? Kdo bo kralj v severnem Londonu?

    Konec tedna na evropskih zelenicah izstopata mestna obračuna med Arsenalom in Tottenhamom ter Interjem in Milanom. ManCity pri srakah. Na Reki jadranski derbi.
    Peter Zalokar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 22. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boste imeli govor pred sodelavci? Vzemite bombon

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo, Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo