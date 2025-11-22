Predmeti, ki nas obdajajo, odsevajo naše vrednote

Kaj imajo skupnega baletni dresi, pitnik za čebele, polifonični sintetizator, kolesarski sedež in alpinistični nahrbtnik? Povezuje jih projekt Made in Slovenia, ki pod okriljem Centra za kreativnost (CzK) pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje skrbi za sistematično vrednotenje, razvoj in promocijo kakovostnega slovenskega oblikovanja, ob tem pa uteleša vrednote lokalne in trajnostne produkcije ter potrošnje. Kot so poudarili na CzK, so domači oblikovalski izdelki ključni tako z vidika ohranjanja kulturne identitete kot zaradi neposrednega vpliva na razvoj lokalnega gospodarstva.

»Ko se udeležiš oblikovalskih dogodkov v tujini, na primer milanskega tedna oblikovanja, je hitro jasno, kako in predvsem koliko države vlagajo v predstavitve dosežkov ustvarjalcev, oblikovalcev,« sta poudarili Anja Zorko, vodja CzK, in Kristina Dešman, vodja projektov CzK.

»Države se predstavljajo z nacionalnimi selekcijami oblikovanja, ki pokrivajo različna področja, pri čemer organizacije, kot so nizozemska Stimulierungsfond, danski MindCraft, švicarska ProHelvetia in avstrijski Advantage Austria​, finančno, organizacijsko in promocijsko podpirajo ustvarjalce ter okolje kulturno-kreativnega sektorja.

Države, ki se zavedajo pomena ustvarjalnosti in oblikovanja, predstavitve sodobnega oblikovanja pogosto dopolnjujejo z bogatimi in skrbno pripravljenimi razstavami, ki predstavljajo oblikovanje tudi skozi oblikovalsko zgodovino, te dogodke pa pogosto omogočajo različna ministrstva, ne zgolj kulturna, saj se zavedajo, da sodobno oblikovanje in ustvarjalnost nista zgolj stvar kulture«.

Kajti umetnost je, pravita, »od prvih velikih industrijskih razstav v začetku 19. stolet­ja oziroma od prve svetovne razstave leta 1851 v Londonu delovala kot pomembna nosilka nacionalne identitete in sredstvo, s katerim so države oblikovale svojo podobo oziroma predstavljale svoje tehnološke dosežke, estetske ideale in kulturne posebnosti, s tem pa utrjevale prisotnost v mednarodnem prostoru. V tem kontekstu so nacionalne predstavit­ve delovale kot oblika mehke moči in služile kot subtilno, a učinkovito diplomatsko orodje za krepitev ugleda, vpliva in prepoznavnosti posameznih držav.«

Slednje je poudarila tudi Petra Čeferin, arhitektka in predstojnica katedre za zgodovino, teorijo in prenovo na Fakulteti za arhitekturo UL, ki meni, da je projekt Made in Slovenia »pomemben ne le za področje oblikovanja, temveč tudi za družbo in državo«, kar ponazarja primer Finske, ki »danes slovi kot dežela kakovostnega oblikovanja (in arhitekture). Ta sloves ima svojo zgodovino in je rezultat dela. Njegovi začetki segajo v sredino prejšnjega stoletja; takrat so oblikovalci, organizirani v institucijo Združenja uporabnih umetnosti, z močno podporo države organizirali mednarodno promocijo finskega oblikovanja, ki je imela izjemne učinke.

Finsko oblikovanje je bilo tako na Finskem kot v mednarodnem prostoru vidno kot vrhunsko oblikovanje, hkrati je to priznanje delovalo kot opora pri nadaljnjem razvoju.« S konstruiranjem podobe finskega dizajna se je v svetu vzpostavila nova podoba Finske kot napredne države, ki podpira ustvarjalnost in izobraževanje ter posveča pozornost kakovostnemu bivanju.

Veliko uspešnih slovenskih oblikovalskih izdelkov se povezuje z lokalnimi tehnikami, motivi, naravnimi materiali oziroma z vsem tistim, kar določa naše okolje. Barbara Koželj Podlogar, direktorat za ustvarjalnost MK

Oblikovano in izdelano v Sloveniji

Skupna blagovna znamka Made in Slovenia, sistematična podpora slovenskim ustvarjalcem pri komuniciranju oblikovalske odličnosti in izvora, si z znakom odličnosti in selekcijo slovenskih daril prizadeva prav za slednje, pri čemer Anja Zorko poudarja, da je »razmišljanje o domači in mednarodni promociji slovenskega oblikovanja skozi sistematično predstavljanje doma in po svetu dolga zgodba«.

Še pred projektom CzK, ki pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) deluje pod okriljem ministrstva za kulturo kot kohezijski projekt, sofinanciran od Evropske unije in Republike Slovenije, je bila v MAO zasnovana razstava sodobnega slovenskega oblikovanja Silent revolutions, ki je oblikovanje prepletla z gospodarstvom.

»Razstava je bila s številnimi gostovanji in odličnim odzivom več let uspešna pri promociji slovenskega oblikovanja in gospodarstva v tujini, iz česar je nastala tudi potreba, da Slovenija nadaljuje tovrstne nacionalne predstavitve in ustvari nacionalno selekcijo odličnih oblikovalskih izdelkov, združenih pod skupno blagovno znamko,« sta poudarili sogovornici.

Tako se je takrat pod vodstvom Mike Cimolini začel projekt Made in Slovenia, ki združuje oblikovalske izdelke, v več kot petdesetih odstotkih izdelane ter oblikovane v Sloveniji, izdelke, ki so »trajnostni, inovativno, oblikovno domišljeni, jasni in funkcionalni ter družbeno angažirani in s katerimi se kulturni in kreativni sektor prepleta z gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem«.

Kot je poudarila direktorica MAO Maja Vardjan, Made in Slovenia »predstavlja dobro oblikovane izdelke ter pri tem vzpostavlja kriterije, ki izhajajo iz današnjega časa. Ne glede na to, ali je izdelek tehnološko inovativen ali formalno dovršen, ga danes ne moremo označiti za dobro oblikovanje, če ne obravnava odgovorno vprašanj produkcije, materialov, potrošnje in trajnosti. Zato blagovna znamka, kot je Made in Slovenia, ni le znak, temveč je tudi vrednota, ki ustvarjalcem daje referenčni okvir in simbol zaupanja na domačih in tujih trgih, hkrati pa zagotavlja prepoznavno in konsistentno zgodbo o kakovosti in ambiciji oblikovanja v Sloveniji.«

Slovenija ima bogato tradicijo odličnih oblikovalcev, ki so zaznamovali oblikovanje in industrijsko proizvodnjo dvajsetega stoletja. Sodobni oblikovalci nadaljujejo in nadgrajujejo lokalno tradicijo. Anja Zorko in Kristina Dešman, CzK

Raznolike oblikovalske prakse

Izbor izdelkov, vključenih v blagovno znamko Made in Slovenia, od začetka poteka prek javnih pozivov, na katere lahko vsak ustvarjalec, organizacija ali podjetje brezplačno prijavi svoje izdelke, med prijavljenimi pa nato izbirajo strokovne komisije CzK, ki vključujejo produktne, grafične, unikatne, tudi modne oblikovalce, pa tudi strokovnjake z drugih področij. Izdelki tako izhajajo iz raznolikih oblikovalskih praks, od produktnega oblikovanja in rokodelstva do skupnostnih praks. Izbrani izdelki prejmejo značko odličnosti Made in Slovenia, oblikovalci studia Kruh pa so zasnovali grafično kodo, ki je unikatno ustvarjena za vsak izdelek. V selekcijo slovenskih daril se uvrstijo izdelki manjših dimenzij, ki že obstajajo na trgu in slovensko dediščino povezujejo s sodobnim oblikovanjem.

Kot so poudarili pri CzK, so skupinske mednarodne razstave in predstavitve slovenskega oblikovanja pod okriljem znamke Made in Slovenia za »mnoge, predvsem mlajše oblikovalce, prvi stik z mednarodnim trgom, mednarodnimi sejmi, mediji in drugimi strokovnjaki ter mednarodnim občinstvom«. Kar četrtina sodelujočih ustvarjalcev oziroma oblikovalcev je poročala o povečanju prodaje, prepoznavnosti, večjem povpraševanju ter novih stikih s strankami in trgom.

»Učinki mednarodnih nacionalnih predstavitev so veliko več od gole prodaje izdelkov,« je poudarila Kristina Dešman, saj je ključno tako »navezovanje stikov s producenti, kuratorji, naročniki in mediji kot tudi ustvarjanje nacionalne prepoznavnosti in prisotnosti. Mnoge države izdatno vlagajo v tovrstne mednarodne predstavitve in imajo na ključnih mednarodnih dogodkih, kot je milanski teden oblikovanja, več sočasnih razstav in predstavitev – od kuratorskih razstav, pogovorov in debat do zgodovinskih predstavitev ter predstavitev sodobne produkcije ali produkcije mlajših generacij ustvarjalcev.«

Tudi Primož Jeza, prejemnik znaka odličnosti Made in Slovenia, sicer pa arhitekt, oblikovalec ter izredni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in Fakulteti za arhitekturo UL, pravi, da znak odličnosti in selekcija daril Made in Slovenia »ne izpostavljata le kakovosti in izvirnosti, temveč tudi trajnost, inovativnost ter medsebojno povezovanje ustvarjalnega in gospodarskega sektorja. Made in Slovenia je pomembna podpora ustvarjalcem pri potrjevanju njihove odličnosti, kar je seveda ključno za nadaljnji razvoj ter mednarodno vidnost slovenskega oblikovanja in tudi gospodarstva.«

Ne glede na to, ali je izdelek tehnološko inovativen ali formalno dovršen, ga danes ne moremo označiti za dobro oblikovanje, če ne obravnava odgovorno vprašanj produkcije, materialov, potrošnje in trajnosti. Maja Vardjan, MAO

Humor in obrtniško znanje

Na dejstvo, da je pri projektu pomembno prav povezovanje in sodelovanje z različnimi sektorji, je opozorila tudi Barbara Koželj Podlogar, generalna direktorica direktorata za ustvarjalnost ministrstva za kulturo. »S takšnimi povezovanji je namreč lažje utrjevati znamke in odličnost slovenskega oblikovanja. Menim, da je to obetaven začetek, na katerem bo treba še naprej graditi.

Če je blagovna znamka dobro zasnovana, ima jasna sporočila in pripovedni tok, ima tudi moč; lahko rečemo, da ima potencial,« je povedala in dodala, da se »veliko uspešnih slovenskih oblikovalskih izdelkov povezuje z lokalnimi tehnikami, motivi, naravnimi materiali oziroma z vsem, kar določa naše okolje. Ta avtentičnost, ki združuje korenine, sodobnost, jasne vrednote in naracijo, je po mojem bistvo komunikacije za utrjevanje blagovne znamke.«

Specifičnost slovenskega oblikovanja, zasidranega tako v prostoru kot v ljudeh, je poudaril tudi Jan Boelen, kustos na področju oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti ter višji svetovalec pri centru sodobne umetnosti Luma Arles in Atelier Luma, ki pravi, da ima »dejstvo, da je Slovenija majhna država v nekoliko pozabljenem kotičku Evrope, za posledico redko kombinacijo izjemnega in nepredvidljivega oblikovanja. Zdi se, da so izdelki Made in Slovenia ustvarjeni za prijatelje, bližnje. To niso standardizirani izdelki globaliziranega sveta.«

Kot je poudaril, so izdelki Made in Slovenia »pogosto rezultat tesnega sodelovanja med ljudmi, ki imajo iste vrednote, kar jih naredi izjemno in izredno kakovostne«, kot enega od adutov projekta je izpostavil tudi za oblikovalsko javnost odprt razpis, ki zagotavlja, da izdelkov »ne naročajo turistični ali drugi uradi, kot je praksa v drugih državah, temveč jih izbere skupina strokovnjakov. Ustvarjalnost, humor, vedrina, obrtniško znanje in inovativnost so merila izbora, ki vodi v odlično in vselej presenetljivo mešanico projektov, ki so lahko standard za celotno kreativno industrijo.«

Potenciali slovenskega oblikovanja

Razumevanje in uporaba oblikovalskih izdelkov sta ključna tako z vidika ohranjanja kulturne identitete kot razvoja lokalnega gospodarstva, saj »predmeti, ki nas obdajajo, niso le funkcionalni, temveč odsevajo tudi načine življenja, vrednote, razumevanje prostora in odnos do materialnosti,« sta poudarili Anja Zorko in Kristina Dešman.

Slovenija ima po njunem bogato tradicijo odličnih oblikovalcev, »kot so Niko Kralj, Saša Mächtig, Davorin Savnik, Janja Lap in drugi, ki so zaznamovali slovensko oblikovanje in industrijsko pro­izvodnjo 20. stoletja. Sodobni oblikovalci nadaljujejo in nadgrajujejo lokalno tradicijo. Pri nas obstajajo vrhunski oblikovalci in njihovi izdelki so enako kakovostni kot izdelki iz tujine, naša naloga pa je ozaveščati javnost, kaj pomenijo dobro oblikovanje, lokalna produkcija in trajnostna produkcija ter lokalna potrošnja, ki zmanjšuje okoljski odtis in krepi regionalne verige vrednosti.

Zavestno poseganje po domačih izdelkih utrjuje lokalno oblikovalsko in ustvarjalno produkcijo ter identiteto, prispeva k razvoju gospodarstva in spodbuja pogoje, v katerih lahko domača oblikovalska scena in ustvarjalci rastejo ter so prepoznavni tudi kot strateška gospodarska in razvojna priložnost za našo državo.«

Potenciali oblikovanja izhajajo prav iz te prepletenosti kulturne in ekonomske vrednosti, sta dodali sogovornici, »in čas bi že bil, da naša država to prepozna ter začne v to bolj sistematično vlagati«.