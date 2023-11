Preganjani umetniki ostajajo spregledani

V nadaljevanju preberite:

Begunska in migrantska kriza predstavljata izzive na različnih področjih, eno od teh je – sicer po suhih formalnopravnih pravilih logična – enaka obravnava vseh prosilcev za azil. Ekonomski migranti, ki so praviloma v večini, so v postopkih izenačeni s tistimi, ki so zares politično preganjani ali so jim onemogočeni pogoji za opravljanje dela. Med slednje nedvomno sodijo tudi kulturniki in umetniki. Nekaterim se do danes ni uspelo prebiti iz lastne države, kjer poskušajo gverilsko delovati naprej ali so se zatekli v anonimnost. Drugim ni uspelo priti dlje kot do najbližjega begunskega taborišča, kjer kljub neprimernim razmeram vztrajajo pri svojem poslanstvu. Le redki so se integrirali v novo okolje kot uspešni in polnopravni člani umetniške scene.