Prek mikrofona zlezeš v ušesa

S šestimi termini na teden na dveh programih, Prvem in Arsu, ter od petnajstimi do dvajsetimi stvaritvami na leto je Radio­ Slovenija že od začetka edini­ pri nas, ki ustvarja in predvaja­ radijske igre. Zadnja premiera­ pred poletjem je bila Senekova­ ­Medeja … bom postala, za jesen je predvidena Suzana in dva starca­ Vinka Möderndorferja, nastala po istoimenski sliki Ejti Štih za knjigo Slike in zgodbe.