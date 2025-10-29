Premalo čustvene globine in strateških odločitev

V nadaljevanju preberite:

Na seznamu ogroženih poklicev zaradi umetne inteligence je na zelo visokem, enajstem mestu poklic grafičnega oblikovalca. Do leta 2030 naj bi se delež delovnih nalog, ki jih ljudje opravijo ročno oziroma brez pomoči digitalnih orodij, zmanjšal za polovico. Vendar je podoba klavrne prihodnosti grafičnega oblikovanja vendarle morda predstavljena preveč črno. Poklica oziroma veščini oblikovanja tako imenovanega uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje sta med najhitreje rastočimi delovnimi mesti, zares inventivna neortodoksna ustvarjalnost in improvizacija sta v veliki meri še vedno imanentni zgolj človeškemu umu.