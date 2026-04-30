    Premislek o pridigah, pesmih in pismih

    Glaserjev festival, ki ga je petič zapored priredila župnija Sv. Peter pri Mariboru – Malečnik s partnerji, je tokrat pustil knjižno sled.
    Rokopis ene od Glaserjevih pridig Foto I. B.
    Igor Bratož
    30. 4. 2026 | 11:15
    4:26
    A+A-

    Vodilo tokratnega festivala je bilo geslo Marko Glaser, osebnost, ki nagovarja. Malečniška župnija ga je ob 220. obletnici­ Glaserjevega rojstva priredila v sodelovanju s Slovensko matico,­ Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani, Pokrajinskim arhivom Maribor, OŠ Malečnik in mariborskim nadškofijskim arhivom. Ob sklepu festivala so predstavili monografijo Marko Glaser: izbrana dela.

    Pretipkano, prekuhano, prepečeno, posodobljeno

    V okviru štiridnevnega festivala, katerega pokrovitelj je bil mariborski nadškof metropolit Alojzij ­Cvikl, so v Glaserjevem salonu z galerijo odprli razstavo Marko Glaser in knjige, na kateri so na ogled dela duhovnika, narodnega buditelja, pesnika in prevajalca, župnijske knjige ter različni dokumenti, ki pričajo o njegovem ­vsestranskem delovanju.

    Monografija o Marku Glaserju je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in župnije Malečnik. Foto SM
    V prostorih Slovenske matice v Ljubljani so razglasili nagrajence natečaja za najboljše literarno delo za osnovnošolce Znana osebnost mojega kraja, na Glaserjev rojstni dan, 21. aprila, je bila v svetišču Device Marije na Gorci v Malečniku spominska sveta maša, ki jo je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, vrhunec festivala je bil prejšnji četrtek v Glaserjevem salonu z galerijo, kjer so predstavili monografijo Marko Glaser: izbrana dela, ki prinaša celovit vpogled v Glaserjevo ustvarjanje od pridig in pesmi do zasebne in javne korespondence ter ga predstavi kot duhovnika, učitelja in pomembnega cerkvenega delavca.

    Knjiga je izšla v redni zbirki Slovenske matice Eseji in razprave ter v sozaložništvu z malečniško župnijo, predgovor je prispeval Sebastijan Valentan, malečniški župnik, sicer pa predavatelj na katedri za cerkveno pravo ljubljanske teološke fakultete, izbranemu gradivu so dodane spremne razprave Lilijane Urlep (Marko Glaser in njegov čas ter Marko Glaser v mariborskih arhivih) in Fanike Krajnc Vrečko (Slomšek in Glaser – iskalca božjega v človeku).

    Razumevanje človeške stiske

    Raziskovalka Glaserjeve zapuščine Lilijana Urlep priporoča monografijo v branje »zaradi tega, ker odkriva oziroma bolj pojasnjuje dogajanje ob selitvi sedeža lavantinske škofije v Maribor, ki je eden od najpomembnejših dogodkov v 19. stoletju za slovensko nacionalno in cerkveno zgodovino. Marko Glaser je bil namreč Slomškov prijatelj in velik pomočnik pri selitvi, v knjigi je predstavljen z več vidikov, kot duhovnik, narodni buditelj in še marsikaj, namignjeno je tudi, da je bil v marsičem predhodnik škofa Slomška ali je škof po njem prevzel kako idejo. Leta 1844 je Glaser v Malečniku na primer organiziral ljudski misijon, Slomšek pa je bil pozneje kot škof velik podpornik misijonov.«

    Glaserjevi Pesem pred pridigo in Božična pesem Foto I. B.
    Sebastijan Valentan je po četrtkovi predstavitvi za Delo povedal: »To knjigo bi bralcu svetoval v branje, da se seznani z izjemno osebnostjo Marka Glaserja, da vstopi vsaj malo v njegov svet, tudi miselni, in da iz njegovih besedil, bodisi pridig, bodisi pesništva, bodisi osebne in javne korespondence, izvleče nekaj za današnji čas. Glaser veliko govori o smislu življenja, kar danes v zahtevnem, da ne rečem kar norem svetu, vsi potrebujemo in iščemo.«

    Glaser je bil tesni sodelavec in prijatelj mariborskega škofa Antona Martina Slomška, po njegovem pooblastilu je veliko pripomogel k uresničitvi prenosa škofijskega sedeža iz Št. Andraža na avstrijskem Koroškem v Maribor leta 1859. Glaser (1806–1889), je navedla Lilijana Urlep, se je zapisal v zgodovino po pastoralni dejavnosti oziroma skrbi za obnovo verskega življenja, literarni dejavnosti, ki je bila v osnovi povezana s pastoralno, skrbi za šolstvo in predvsem po svoji vlogi pri selitvi sedeža lavantinske škofije v Maribor.

    Fanika Krajnc Vrečko je sklenila primerjavo šestih Slomškovih in Glaserjevih pridig z ugotovitvijo: »Na uvodno zastavljeno vprašanje, ali Glaser v ustvarjalnem delu presega Slomška, bi lahko rekli, da ga res nekoliko presega v razumevanju človeške stiske, vsekakor pa sta njegova misel in beseda primerljivi s Slomškovo.«

    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več

