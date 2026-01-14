Prenos znanja in izkušenj

V nadaljevanju preberite:

Martina Muzi se kritično posveča materialni logistiki oblikovanja, geopolitičnim kulturam in družbenim formacijam – od družine do tovarne, od ateljeja do šole. Vodi dodiplomski program Studio Technogeographies na akademiji za oblikovanje v Eindhovnu, na kateri je tudi kurirala razstavno platformo Geo-Design. Trenutno je kustosinja programa Design Signals (Faber), ki raziskuje povezavo med lokalno industrijo in oblikovalskimi praksami. Njeno delo v sodelovanju z drugimi je bilo med drugim predstavljeno na beneškem arhitekturnem bienalu, v muzejih Vitra Design, MAAT in M+ ter na bienalu v Istanbulu.