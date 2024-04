Preseganje klišejev in stereotipov

V nadaljevanju preberite:

Nedavni svetovni dan Romov so pretekli teden v Evropi zaznamovali s številnimi prireditvami, nedvomno je bil najodmevnejši prvi nastop romskih glasbenikov v milanski operni hiši Scala. Umetniški direktor milanske operne hiše Dominique Meyer je dogodek označil za prelomen v smislu preseganja stereotipnega dojemanja romske kulture in kot načelo uveljavljanja novih strategij inkluzivnosti, integracije, formalnega priznanja romske glasbe in predvsem kot način drugačnega opolnomočenja romskega prebivalstva. Med številnimi partnerji, ki so organizirali koncert, je tudi znanstvenoraziskovalno združenje za umetnost, kulturne, izobraževalne programe in tehnologijo Epeka iz Maribora.