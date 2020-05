FOTO:Preslišani pozivi na pročelju ministrstva

»To je šele začetek,« je napovedal v javnosti dobro znan član aktiva delavk in delavcev v kulturi, ki je govoril v imenu vseh in želel ostati neimenovan. »Danes se je zbrala kritična masa ljudi, ki ima ignoriranja dovolj. Akcije bomo nadaljevali in stopnjevali. Splošni kolesarski protesti so različne narave in niso mesto za posamezna sporočila. Zato smo organizirali akcijo, s katero naslavljamo ministrstvo za kulturo in njegovo (ne)delovanje v kriznem času.«Neuradni aktiv povezuje kulturnike, umetnike in ustvarjalce iz akademske ter alternativne sfere, tiste, ki pripadajo institucionalni in ljubiteljski kulturi, delujoče v ...