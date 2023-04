Pretipkano, prekuhano, prepečeno, posodobljeno

V nadaljevanju preberite:

Župnijski upravitelj pri mariborskem Sv. Petru v Malečniku dr. Sebastijan Valentan, ki je vodenje župnije prevzel pred dvema letoma in pol, je dal pobudo za lanski zagon festivala, posvečenega spominu na Marka Glaserja, pesnika, pisatelja, prevajalca in malečniškega župnika, na letošnjem drugem festivalu pa danes predstavljajo knjigo Celjske Mohorjeve družbe Malečniška kuharica, v kateri so zbrani recepti iz tamkajšnje šole za dekleta.