Prevajalsko delo ni ne tiho ne samotno

»To je proces ustvarjanja, pri tem nimam velikih dvomov. Za razliko­ od pisatelja, ki je vedno lahko prepuščen stiski, da se bo znašel pred praznim listom in ne bo vedel, kam naprej, te tukaj vedno vodi avtor izvirnika in ti mu slediš. Se pa pojavljajo težave z uglasit­vijo z njim,« je o svojem delu povedal večkrat nagrajeni prevajalec iz italijanskega jezika Gašper Malej, ki je hkrati urednik in pesnik.

Nedavno je bil prvi gost srečanja Prevajanje, žlahtno avtorstvo, ki ga organizirajo Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper ter Kulturni klub. Po besedah Neve Zajc, ki je vodila pogovor, velja Malej, ki si kot literarni komparativist služi kruh s prevajanjem že več kot petindvajset let, za enega od najboljših slovenskih prevajalcev iz italijanskega jezika. Na seznamu avtorjev, ki jih je prevedel, so med drugimi Dino Campana, Italo Svevo, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Antonio Tabucchi, Cesare Pavese, Dario Fo, Carlo Goldoni in Filippo Tommaso Marinetti. Njegov je tudi prevod Pasolinijevega dela Ubesedovanje, ki so ga pred kratkim premierno uprizorili v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica.

Koliko avtorske svobode si lahko privošči prevajalec? Ali ljudje berejo predvsem tekste, v katerih najdejo podobnosti s sabo oziroma se v njih prepoznajo? Kako prevajalčev poklic spreminja umetna inteligenca?